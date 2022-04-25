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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كرتون عالم الحروف.. تفاصيل آخر أعمال الراحل أحمد حلاوة

أحمد حلاوة
أحمد حلاوة

كلل الفنان أحمد حلاوة مسيرته الفنية بعمل تربوي هام قبل رحيله، وتولي الفنان سامي مغاوري المهمة من بعده، وذلك بالمشاركة في كرتون عالم الحروف الذي يذاع عبر قناة مدرستنا طوال شهر رمضان، ويستكمل بعد انتهائه بموجب حلقة أسبوعية موجهة لطلاب التعليم الأساسي.

 

حرصت قناة مدرستنا على تقديم عمل رمضاني يعلم الأطفال والطلاب قواعد النحو بشكل مبسط وباستخدام الرسوم المتحركة "الأنيميشن"، وكان الراحل أحمد حلاوة أبرز المتحمسين لهذه الفكرة. 

 


وكان عمر المغازي منتج عالم الحروف، قد صرح بأن الراحل أحمد حلاوة، سجل20 حلقة قبل مرضه وانتقاله إلى المستشفى ووفاته متأثرا بإصابته بتداعيات فيروس كورونا، وسيستكمل دوره الفنان سامي مغاوري حتى الانتهاء من 70 حلقة المقررة سابقا. 


وكشف عمر المغازي في تصريحات له عن كواليس آخر أعمال أحمد حلاوة، وقال إنه كان متحمسا جدا للبرنامج الذي يساعد الأطفال على تعلم قواعد النحو بشكل مبسط، ويساعد بطريقة تربوية كما هو معتاد في مسيرته كدكتور ومعلم جامعي. 

وعبر أحمد حلاوة عن سعادته بالانضمام لفريق هذا العمل منذ أول يوم تصوير، وكان يعتبره صدقة جارية له وعلم ينتفع به ويكون خطوة في ميزان حسناته، بحسب وصف عمر المغازي.  


يلعب أحمد حلاوة شخصية حارس المتاهة، الذي يساعد الطلاب على الخروج  منها عن طريق حل الألغاز النحوية، وتميز بطريقة إلقائه التربوية ولغته العربية السليمة.


يشارك في البطولة الصوتية لبرنامج "عالم الحروف"، كل من الفنان أحمد فؤاد سليم، هيدي كرم، نور قدري، لقاء سويدان، ياسر علي ماهر، وهو من إنتاج شركة ماتريكس للرسوم المتحركة ومالكها عمر المغازي، ولحن تتر المقدمة الموسيقار عمرو إسماعيل.  


يخوض أبطال برنامج "عالم الحروف" مغامرة يومية متعلقة باللغة العربية، وأثناء ذلك تظهر المعلومات النحوية كجزء من حل الألغاز، بصورة مبتكرة ومبسطة. 


تبدأ كل حلقة بموقف يومي يعيشه الطلاب في حياتهم، ثم تظهر معضلة لغوية ولغز لا يفهمونه، فيدخلون "متاهة سيبويه" لمعرفة المعلومات والحل، وأثناء المغامرة يشرح لهم سيبويه القاعدة النحوية التي تركز عليها الحلقة.

أحمد حلاوة عالم الحروف فيروس كورونا على ماهر Arts Entertainment

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