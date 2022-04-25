سخن وساقع .. 3 مشروبات تساعد على هضم الفسيخ والرنجة

يتناول بعض الأشخاص اليوم الأثنين الفسيخ والرنجة للاحتفال بعيد شم النسيم، ولكن يعانون بعدها من اضطرابات في الهضم، لذلك تناول بعض المشروبات الطبيعية التي تساعد على الهضم والابتعاد عن المشروبات الغازية.

مشروبات لهضم الطعام

ووفقا لموقع mindovermunch نستعرض المشروبات التي تساعد على الهضم، بعد تناول الفسيخ والرنجة.

1- عصير الليمون

يزيل السموم ويساعد على تنظيف الكبد للحفاظ على صحة الهضم ، مع حماية الجسم من قصور جهاز المناعة.

2- عصير البرقوق

غني بالألياف الغذائية التي تزيد من قدرة هذا المشروب المرطب على الهضم.

3- الزنجبيل بالليمون

الزنجبيل بالليمون لديه القدرة على تدفئة وتغذية الجسم من الداخل إلى الخارج، وهو أمر رائع لتهدئة مشاكل الجهاز الهضمي الشائعة، ويوصى بتناول الشاي لتعزيز حركة الأمعاء ووظيفة الأمعاء المنتظمة، يساعد المشروب على تحفيز إنتاج حمض المعدة ، مما يسمح للجهاز الهضمي بتكسير الطعام وهضمه بشكل أكثر فعالية.





