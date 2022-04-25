طوني خليفة: اقترب من الخطوط الحمراء ولم انحدر لـ قلة الأدب.. فيديو

وصف الإعلامي طوني خليفة نفسه بأنه إعلامي متعدد المواهب، مضيفا: "علاقتي ليست جيدة بزملائي الإعلاميين، ولا أهتم بما سيكتبه التاريخ عني .. المهم إنه هيكتب".

وأضاف خليفة، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، على قناة المحور: "أعتبر أن ضميري مثلي الأعلى كمذيع، ولديّ أصدقاء كثُر، وارتكبت أخطاءً كثيرة في حياتي".

وأشار الإعلامي طوني خليفة، إلى أنه يتعمد إثارة ضيوفه، وهذه هي المدرسة الإعلامية التي يتبعها، وقال مازحا مع بسمة وهبة:" ما أنتى بتسخني.. بتحطيهم في الفريزر"؟.



وأوضح طوني خليفة، أنه اقترب من الخطوط الحمراء ولم ينحدر لـ"قلة الأدب" رغم أن بعض الإعلاميين تسببوا في خراب بيوت.

