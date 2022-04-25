«البحوث الإسلامية» يهنئ المصريين والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

وجّه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، التهنئة للشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة الباسلة قيادة وضباطًا وجنودًا والقيادة السياسية الحكيمة بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء واستعادة الأراضي المصرية ودحر خطط المعتدين.

وقال د. نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن هذه الذكرى الخالدة تمثل نقطة اعتزاز المصريين بأنفسهم وبقدرتهم على مواجهة أي اعتداء على أراضيهم، وهو أمر يستدعي ضرورة الاستفادة من هذه الذكرى في استلهام روح النصر والدفاع عن الوطن والزود عنه وبذل كل الجهود اللازمة لخدمته والارتقاء به.

أضاف عيّاد أن هذه المناسبة لابد وأن يتبعها نوع من الوعي بأهمية سيناء للدولة المصرية ولكل مصري يعيش على هذه الأرض على مرّ التاريخ، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتنميتها وتوفير كل ما من شأنه أن يحقق لأهلها الأمن والطمأنينة.

ووجّه الأمين العام تحية تقدير وإعزاز لأبطال قواتنا المسلحة وقوات الشرطة وتحية فخر لشهدائنا الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم فداء لكل شبر من سيناء العزيزة، والتي كانت ولا تزال شاهدة على الكرامة والعزة المصرية وعظمة قواتنا المسلحة.