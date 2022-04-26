عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك المركزي: 19.9 مليار دولار قيمة واردات مصر في 3 شهور

البنك المركزي
البنك المركزي

ارتفعت الواردات لمصر بنهاية الربع الأو من العام المالي الجاري  لتسجل 19.93 مليار دولار مقابل 14.84 مليار دولار في الربع الأول من لعام المالي الماضي


وققال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن واردات الدول الأسيوية لمصر استحوذت علي المرتبة الأولي لتسجل 5.22 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 3.7 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي الماضي.

تعرف على عقوبة من امتنع عن تقديم السجلات أو المستندات بقانون البنك المركزى

البنك المركزي: 6 تريليونات جنيه قيمة الإئتمان المحلي يناير الماضي


وبلغت واردات دول الإتحاد الأوروبي لمصر نحو 4.9 ميار دولار لتستحوذ علي المرتبة الثانية  وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.513 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي
ووصلت واردات الدول العربية للمرتبة الثالثة في مصر مسجلة 4.16 مليار دولار في الرع الاول من العام اماي الجاري مقابل 2.71 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي الماضي.
وبلغت ورادات الولايات المتحدة الأمريكية لمصر نحو 949 مليون دولار مقابل 748.9 ميارون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي
 

اخبار مصر مال واعمال الواردات لمصر البنك المركزي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة: طالبنا الفيفا بالتأهل مباشرة للمونديال وليس إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس وغرامة نصف مليون عقوبة استخدام عينات بشرية بالبحوث الطبية دون ترخيص

القاهرة 30 درجة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 26 أبريل

هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. صفاء السماء و9 علامات تحددها

وداع الطالبة ميسرة في جنازة شعبية بالمحلة.. ووالدها يطالب بالقصاص| صور وفيديو

بالصور.. ننشر أسماء الـ 5 طلاب ضحايا حادث الساحل الدولي بكفر الشيخ

بـ العناية المركزة | وفاة الطالبة ميسرة ضحية حادث الدهس في المحلة

إغراء رئيس الوزراء..سيقان برلمانية تثير أزمة حول السياسة و"الغريزة" في بريطانيا |فيديو

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: معدلات التضخم جاءت متوافقة مع التوقعات

ترشيحاتنا

ألمانيا تحذر: العالم يواجه واحدة من أكبر أزمات الغذاء التي عرفتها البشرية 2023

أسعار فئات فولفو XC40 موديل 2022 في مصر .. صور

الكويت.. تحذيرات قوية من عدم استقرار الحالة الجوية في البلاد

البنك المركزي: 19.9 مليار دولار قيمة واردات مصر في 3 شهور

هل ليلة القدر ثابتة أم متغيرة؟.. وهل كانت أمس؟

بعد إطلاق قذيفة من لبنان.. الجيش الإسرائيلي يتهم حماس ويتعهد بصد محاولات التهريب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابة 169.. وفاة أول طفل بالتهاب الكبد الغامض في بريطانيا

سائق بريطاني يصاب بالذعر بعد ظهور ثعبان أمامه على زجاج سيارته| فيديو

مصور سويسري يلتقط مقطعا مذهلا من بين فكي سمكة قرش.. شاهد

سعرها يزيد عن 60 ألفا.. شاهد أغلى مانجو في العالم

فيديو

بعدما قبل الرئيس الفرنسي يدها.. من هي فرح الديباني .. فيديو جراف

كواليس نجاة فريق عمل مسلسل للموت2 من موت محقق .. فيديو جراف

يزيد احتمالية الإصابة بكورونا.. الأطباء يحذرون من تناول الفسيخ في شهر رمضان

تعدد زيجاتها وشراء سجائر لحماتها.. أسرار في حياة ميار الببلاوي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

«ميريت نيت» السيدة الأولى فى العالم

يارا زكريا تكتب: مدرسة الأجداد والجدات

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

إسلام كمال

نقاط الانفجار المرتقبة

سمية عبدالمنعم

عالم «زهران» المليء بالخير والحب والجمال

خالد جمال

تحدٍّ جديد.. ذكاء محمد رمضان في «المشوار»

اﻟﻤﺰﻳﺪ