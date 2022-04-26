البنك المركزي: 19.9 مليار دولار قيمة واردات مصر في 3 شهور

ارتفعت الواردات لمصر بنهاية الربع الأو من العام المالي الجاري لتسجل 19.93 مليار دولار مقابل 14.84 مليار دولار في الربع الأول من لعام المالي الماضي



وققال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن واردات الدول الأسيوية لمصر استحوذت علي المرتبة الأولي لتسجل 5.22 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 3.7 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي الماضي.



وبلغت واردات دول الإتحاد الأوروبي لمصر نحو 4.9 ميار دولار لتستحوذ علي المرتبة الثانية وذلك خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.513 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الماضي

ووصلت واردات الدول العربية للمرتبة الثالثة في مصر مسجلة 4.16 مليار دولار في الرع الاول من العام اماي الجاري مقابل 2.71 مليار دولار في نفس الربع من العام المالي الماضي.

وبلغت ورادات الولايات المتحدة الأمريكية لمصر نحو 949 مليون دولار مقابل 748.9 ميارون دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي

