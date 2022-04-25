مصطفى شعبان: عمري ما ندمت على مسلسل أو فيلم قدمته

أكد النجم مصطفى شعبان، أنه لم يندم على أي عمل أو مسلسل قدمه خلال مسيرته الفنية، قائلا: "الندم مش في حساباتي وأنا مزعلتش أبدا على عمل فني عملته، ولكن ممكن أكون أضيقت من حاجات بغرض أني كنت عايز تبقى أحلى".

وأضاف مصطفى شعبان، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن فلميه "النعامة والطاووس" و"خلي الدماغ صاحي" كان من الممكن أن يُنفذ بصورة أفضل من شكله لما حدث من تطور، كما تمنى أن يقدم الشخصية التاريخية شمس التبريزي.

ورد الفنان مصطفى شعبان، عن الشائعات التي طالته بسبب عدم حضوره جنازته، قائلا: "حسن حسني أيقونة نجاح وطاقة إيجابية، ولكن أنا كنت خارج مصر للارتباط بتصوير عمل"، لافتا إلى أن فكرة الترند تسيطر على الكثيرين من أجل الشهرة، قائلا: "الترند مجننا بحب النجاح ولكن مقياس النجاح هو الناس".