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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط القاتل والمحرضين.. قصة 7 أشقاء فرقهم الشيطان بالوراق

صدى البلد

عامان كاملان كانا شاهدين على صراع 7 أشقاء بسبب عقار بناه لهم والدهم بمنطقة الوراق، حيث قرر 5 منهم الانفراد بما قدمه لهم الوالد وحرمان أصغر شقيقين من نصيبهما في المنزل، وامتنعوا حتى عن مساعدتهما ماديا؛ ما ادى لنشوب خلاف حاد بينهم، وعلى الرغم من محاولات كبار العائلات حل وانهاء شجار الأشقاء؛ الا أن الفشل كان نتيجة مكررة لتلك المحاولات. 

الخلاف الذي حركته الرغبة المادية وحرمان الشقيقين الصغيرين من الميراث انتهى بكارثة كان شاهدا عليها آذان مغرب يوم ١٨ رمضان عندما نزل أحد الأشقاء السبعة من شقته في العقار المكون من ٥ طوابق مستغلا جلوس شقيقيه الصغيرين رفقة والدهم في الطابق الارضي حاملا سلاحا آليا ومع انطلاق تكبيرة الآذان وبدء الاسرة الصغيرة في تناول الافطار فاجئهم الاخ المسلح بوابل من الأعيرة النارية تستقر مقذوفاته في جسدي الشقيقين دون الاقتراب من الأب.

دوي الطلقات النارية في لحظات صمت وقت الإفطار وخلو الشوارع دفع احد الاشقاء الاخرين الى الهرولة من شقته متوجها ناحية الصوت ليشاهد شقيقيه غارقين في دمائهما يصارعان الموت وشقيقه الاكبر يقف فوق جسديهما حاملا سلاحا كالمنتصر فحاول منعه واخد السلاح منه لينال نصيبه "رصاصة في الرجل" ويفر المتهم هاربا بعد ان تخلى عن السلاح الناري في مسرح الجريمة. 

5 ايام كاملة من البحث والتحري كشفت عن ان مرتكب الجريمة ليس متهم واحد فقط بينما تبين ان 3 اخرين من أشقائه شاركوه بتحريضه على ارتكاب الجريمة والتخلص من شقيقيه بسبب الميراث ونجح فريق البحث الذي شكله اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث في الكشف عن ملابسات الواقعة كاملة وكيفية تخطيط الأشقاء للجريمة وتنفيذها. 

فريق البحث الذي قاده العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة نجح في القاء القبض على الاشقاء الاربعة "المنفذ والمحرضين" في عدة مناطق بعد هروبهم فور وقوع الجريمة حيث انتشر عدد من ضباط مباحث الوراق برئاسة المقدم هاني مندور رئيس المباحث وخرجت عدة ماموريات استهدفت الاماكن التي يتردد عليها المتهمون بعد تحديد خطوط سيرهم والقي القبض على الاشقاء الثلاثة المحرضين بمناطق الوراق وكرداسة والمهندسين فيما القي القبض على المتهم الرئيسي منفذ الجريمة في منطقة طرة بحلوان 

التحريات كشفت عن الملابسات الكاملة للجريمة حيث افادت باشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية ان والد المتهمين والمجني عليهم أنجب ٩ ابناء "٧ اولاد وبنتين" وقام ببناء عقار مكون من ٥ طوابق اعطى ل ٥ من ابنائه شقة ثم بنى منزل اخر مجاور اعطي لكل فتاة فيه شقة ولم يتبق سوى شابين لم يتزوجا واللذان عندما طالباه بمساعدتهما للزواح كما ساعد اشقائهم اخبرهم انه لم يعد يمتلك المال وطلب من ابنائه الاخرين مساعدة شقيقيهما الصغيرين ماديا

طلب الاب قوبل بالرفض من الابناء الذين اخبروه انهم لن يساعدوا شقيقيهم وتدخل العديد من الاطراف وكبار العائلات وعقد جلسات صلح بين الاشقاء استمرت لمدة عامين الا انها فشلت جميعا حتى يوم الجريمة حدثت مشاجرة كبيرة بين الاشقاء جميعا تطورت الى اشتباك بالايدي ثم انصرف كل منهم الى شقته وبقى الشابين الصغيرين فقط مع والدهما لتناول طعام الافطار الا ان الشقيق الاكبر "فرغ فيهم خزنة السلاح" وعندما اسرع الثالث لاستطلاع الامر اطلق عليه رصاصة ايضا وفر هاربا

امام رجال البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة اتهم الاب ٣ من ابنائه بتحريض شقيقهم المتهم الرئيسي ليتحول الامر من البحث عن هارب واحد للبحث عن ٤ هاربين ونجحت في النهاية الخطة الموضوعة في اسقاط المتهمين الاربعة ليعترف المتهم الرئيسي بقتله شقيقيه والشروع في قتل ثالث بسبب الميراث وان اشقائه المحرضين له استقروا على ارتكابه هو للجريمة خاصة انه "قلبه جامد" واعترف ايضا انه حصل على السلاح الآلى منذ فترة واخفاه في منزله حتى حانت اللحظة التي راودته منذ بداية المفاوضات حول تقسيم الميراث 

النيابة العامة تولت التحقيق مع المتهمين الاربعة وقررت حبسهم ٤ ايام على ذمة التحقيقات بينما استمعت لاقوال شقيقهم المصاب بعد تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى.

منطقة الوراق صراع الميراث

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