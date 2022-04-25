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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل دايما عامر الحلقة 24.. لبلبة تفكر في الاستغناء عن مصطفى شعبان

صدى البلد

بدأت أحداث الحلقة الرابعة والعشرون من مسىسل دايما عامر، باحداث مثيرة  حيث يستمر صلاح عبدالله في مؤامرته ضد ميس زهرة "لبلبة" مديرة المدرسة، حيث ذهب إلى أبو الوفا صاحب المدرسة ليبلغه بأن مدرسته في كارثة كبيرة بسبب إهمال ميس زهرة لها، ليسأله أبو الوفا عن سبب عدمه للتصرف.

ويتغيب مصطفى شعبان عن المدرسة منذ يومين ويخبر صلاح عبد الله لبلبة، أنه لا يعرف عنه شئ، وفكرت الأخيرة في الاستغناء عنه.

ويعرض المسلسل عبر قناة ON، الساعة 12:25 صباحا، والإعادة 6:55 صباحا.

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أبطال مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة،  لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.


وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

صلاح عبد الله مصطفى شعبان البيوت المصرية ميرنا نور الدين مجدي الهواري

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