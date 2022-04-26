الأوقاف: عودة صلاة التهجد في 27 رمضان تبركا بهذه الليلة.. فيديو

قال الدكتور خالد صلاح، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إن الوزارة لا تغرد منفردة باتخاذ أي قرار بل تشارك كافة الجهات المعنية.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي "أحمد موسى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "وزارة الأوقاف تثق في قياداتها السياسية، وتدرس القرارات مع كافة الجهات المعنية".

وأوضح: "تم عودة صلاة التهجد بالمساجد ابتداءا من ليلة 27 رمضان، مع استمرار منع الإعتكاف بالمساجد نظرا للوضع الوبائي".

وأشار إلى أن صلاة التهجد عادت ليلة 27 من رمضان تبركا بهذه الليلة والتي يرجح على أنها ليلة القدر".