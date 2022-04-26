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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: دعم الغرب لأوكرانيا لا يعطي فرصة للتفاوض.. فيديو

صدى البلد

قال ديمتري بريجع الباحث السياسي، إن دعم الغرب لأوكرانيا لا يعطي فرصة للتفاوض مع روسيا، مشيرا إلى أن الملف الأوكراني لم يكن جديدا على الساحة السياسية فيوجد قبل 8 سنوات.

وأضاف الباحث السياسي، في حديثه لبرنامج "وراء الحدث"، عبر قناة "الغد"، أن هناك اتهامات روسية لأوكرانيا باستهداف المدنيين، مؤكدا أن دعم الغرب لأوكرانيا خطوة خطيرة وتزيد من التصعيد في ملف المفاوضات.

وأشار الباحث السياسي، إلى أن الدعم الغربي لأوكرانيا يزيد من حدة المعارك أيضا ولا يعطي أي نجاحات في ملف التفاوض بين الطرفين الروسي والأوكراني، مبينا أن روسيا لها أهداف قد تسعى لتحقيقها قبل عيد النصر في 9 مايو، وهي السيطرة على الشرق مع دعم الانفصاليين وربط القواعد بجزيرة القرم والسيطرة على دونباس.

وشدد الباحث السياسي، على أن المفاوضات تزداد تعقيدا، بدعم الغرب لأوكرانيا في حربها ضد روسيا، مشيرا إلى أن الحرب لن تنتهي الآن في ظل ما يحدث وعدم التوصل لأي حلول سليمة بين الطرفين خلال المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية سواء على مستوى الخبراء أو المستوى الوزاري.

وقالت الأمم المتحدة إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشددان على الحاجة الماسة إلى ”وصول فعال عبر ممرات إنسانية” لإجلاء المدنيين الأوكرانيين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة من الحرب في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يتوجه جوتيريش إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء ثم يتوجه بعد ذلك إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس.

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