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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

توجيهات ملكية.. المستشفيات الحكومية في البحرين تشهد طفرة غير مسبوقة

صدى البلد

قال الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الدكتور أحمد محمد الأنصاري، إنّ المستشفيات الحكومية بمملكة البحرين حريصة على تحقيق الرؤية الثاقبة للملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز وتمكين الكوادر البحرينية وجعلها الخيار الأول على جميع الأصعدة وبما يتسق مع توجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مثمناً الدعم الكبير الذي يتلقاه القطاع الصحي من القيادة الكريمة والتحفيز الدائم الذي تحظى به الكوادر الطبية والتقدير لجهود العاملين في القطاع الصحي ما يُسهم في خلق دافع لكل منتسب للكوادر الطبية لتقديم أفضل ما لديه من جهد وخبرات وإمكانيات من شأنها تحقيق الرفاهية الصحية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.

وأشار الأنصاري خلال اللقاء التحفيزي الذي نظمه قسم العلاقات العامة بالمستشفيات الحكومية مع الأطباء المبتعثين لاستكمال زمالاتهم المتقدمة في الخارج والبالغ عددهم 48 طبيباً وذلك ضمن استراتيجية الإدارة التنفيذية في متابعة ودعم الكوادر الطبية بمختلف المجالات داخل وخارج مملكة البحرين، لما لذلك من أهمية في تطوير الكوادر الوطنية وتأهيلها لتقدم أفضل الخدمات والإمكانيات وتسهم في تطور وتعزيز الخدمات الصحية في المملكة.

وتم خلال اللقاء مناقشة ومتابعة آخر التطورات فيما يخص ابتعاث الأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية خارج مملكة البحرين لعدد من الدول منها: ألمانيا، وهونج كونج، وإيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، وسنغافورة، والجمهورية التركية، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وسويسرا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ووجهات أخرى ستُضاف للمستقبل لتنويع إمكانيات وخبرات الأطباء العاملين في المستشفيات الحكومية وتعزيز قدراتهم.


ونوه الدكتور الأنصاري خلال اللقاء على ضرورة مثل هذه اللقاءات، مما يعزز مبدأ التواصل بين الإدارة والعاملين في المستشفيات الحكومية وخلق روح الفريق وتعزيز أواصر العلاقات بين أفراد المنظومة الصحية

البحرين للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المفدى

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