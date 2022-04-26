بعد نجاحه في العائدون.. هاني رمزي لصدى البلد: المشاركة بعمل وطني شرف

تمكن الفنان هاني رمزي من خطف الأنظار هذا العام من خلال مسلسل "العائدون"، والذى يظهر ضمن أحداثه كضيف شرف، حيث نجح فى إبهار المشاهدين بتقديمه للون التراجيدي بعدما اعتاد الجمهور خلال السنوات الطويلة الماضية على تميزه فى اللون الكوميدي، وهو ما جعل الجمهور يضعه كبطل أساسى من ضمن أبطال العمل.

“صدى البلد” التقي بالفنان هاني رمزي في حوار كشف من خلاله عن العديد من التفاصيل، ونرصد فى السطور التالية أبرز التصريحات:

1- هناك العديد من العوامل التى حمستني فى مسلسل “العائدون”، لعل أبرزها أن المشاركة في عمل وطني مثله شرف لي.

2- تقديم أعمال غير كوميدية أصبح أمرا واردا، فطيلة مشواري كنت أنتظر سيناريو كوميديا جيدا وأحيانا لا أجده، ولكن بعد حفاوة الاستقبال من قبل المشاهدين قد أتجرأ على تقديم أعمال ليست كوميدية.

3- كنت أشعر بالخوف في البداية من هذه النقلة، خاصة أن الجمهور اعتاد مني على تقديم اللون الكوميدي.

4- أنا في النهاية ممثل يجب أن أقدم كل الأدوار والألوان الدرامية، ولكن الكوميديان له وضع خاص، فمن الصعب أن يغير جلده بشكل مفاجئ حتى لا يصدم الجمهور.

5- تحدثت مع الكاتب باهر دويدار وشكرته على هذا العمل الرائع.

هاني رمزي

6-دوري داخل الأحداث في غاية الأهمية رغم أنه يعد ضيف شرف فى الأحداث.

7- شركة الإنتاج تعد أحد الأبطال فى العمل، حيث لم تبخل على العمل بأي شيء حتى خرج بشكل يضاهي العالمية.

8- استغرق التحضير للشخصية وقتا طويلا حيث عقدت جلسات عمل مع المخرج والمؤلف.

9- قرأت العمل كاملاً وليس دوري أو الحلقات التي أظهر فيها فقط.

10- اندهشت في البداية من ترشيحي الذي تم عن طريق المخرج أحمد نادر جلال، فقد سبق وأن تعاونت معه في واحد من أهم أعمالي السينمائية وهو فيلم “عايز حقي”.

مسلسل العائدون

11- كنت أشعر مع المخرج أحمد نادر جلال أنني في أيد أمينة، وقد صدق توقعه حين قال لي إن الدور سوف يكون له صدى جماهيري كبير ومختلف.

12- لن أتمكن من عرض مسرحية “أبو العربي” في عيد الفطر، وسوف أعرضها شهور الصيف القادمة.