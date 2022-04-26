ميناء الإسكندرية: استقبال 617 سائحا من مختلف الجنسيات خلال 48 ساعة الماضية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 617 سائحًا من مختلف الجنسيات حول العالم خلال ال48 ساعة الماضية.

حيث استقبل الميناء السفينة السياحية "ستاركليبرز" مالطية الجنسية، والقادمة من مينائى سفاجا-بورسعيد، وعلى متنها 141 سائح من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى طاقمها المكون من 61 بحريا، كما استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية.

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كما استقبل الميناء السفينة السياحية أزامارا بيرسوت، مالطية الجنسية والقادمة من ميناء بيبلوس باليونان، وعلى متنها 466 سائحا من مختلف الجنسيات بالإضافة إلى طاقمها المكون من 364 بحريا.

وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ومعاونتهم وإرشادهم خلال تواجدهم بالميناء وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة منهم لضمان سلاسة خروجهم وللقيام بجولتهم الحرة بزيارة معالم الإسكندرية بالشكل الأمثل.