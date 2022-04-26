سلطنة عمان تفتح باب التسجيل أمام المواطنين والمقيمين لأداء مناسك الحج

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية، فتح باب التسجيل للحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لموسم 1443هـ ابتداءً من 9 إلى 14 مايو المقبل عبر النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان.

وبيَّنت الوزارة أن عملية التسجيل تتم عبر الرابط (www.hajj.om) بشكل مباشر خلال الفترة المحددة، حيث يتيح النظام ثلاث طرق للتسجيل المباشر (التسجيل بإدخال الرقم المدني أو بالبطاقة الشخصية أو برقم الهاتف النقال إن كانت شريحة البطاقة الشخصية وبطاقة الهاتف مدعمة بنظام التصديق الإلكتروني "pki").

وأوضَّحت الوزارة أنه يجب أن يسبق تسجيل المرأة بالنظام تسجيل أحد محارمها لحج هذا الموسم، وسيتم الاعتماد في التسجيل على الرقم المدني المدون بالبطاقة الشخصية شريطة أن تكون سارية المفعول.

وأشارت إلى أنه يجب أن يستخدم مقدم الطلب رقم هاتفه الشخصي (النقال) أثناء عملية التسجيل لأجل استلام الرسائل النصية من النظام أو البريد الإلكتروني الشخصي وهو الوسيلة المعتبرة للتواصل بأي إجراءات أو بلاغات وما يترتب عليها من تبعات.

ولفتت الوزارة إلى أهمية تأكيد الرغبة عند التسجيل في الاستفادة من المعونة السامية للحج من مستحقي الضمان الاجتماعي بناءً على التنسيق بين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة التنمية الاجتماعية. وأكّدت الوزارة أنه يُحظر على شركات الحج التدخل في تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج لأجل ضمان الشفافية وإتاحة حرية الاختيار لشركة الحج من قبل المستحقين.

وتتيح الوزارة طلب الدعم الفني والاستفسار عبر الخط الساخن لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية (80008008) خلال ساعات الدوام الرسمي، أو تقديم بلاغ عبر شاشة البلاغات في النظام الإلكتروني لتسجيل حجاج سلطنة عمان عبر الرابط (www.hajj.om/contact).

وحول ضوابط واشتراطات التسجيل للحج عبر النظام الإلكتروني أشارت الوزارة إلى أنه يشترط ألا يقل سن المتقدم عن ثمانية عشر عامًا ودون سن خمسة وستين عامًا ميلاديًا، وأن يختار نوع الحج من المحدد بالنظام بما يتوافق مع الواقع.

كما شملت الضوابط أن يلتزم بإرفاق المستندات اللازمة لإثبات الوصية بالحج بالنظام بحيث تكون وصية مصدقة من جهات الاختصاص "الوصية بالحج المعتمدة من القاضي أو الكاتب بالعدل، الوصية العرفية المصدق عليها من القاضي أو الكاتب بالعدل، أو أية وصية بالحج تم إقرارها من القاضي أو الكاتب بالعدل، وأن يحدد تاريخ كتابة الوصية بحسب المدون بالمستند، وأن يدخل الرقم المدني لمن يقوم بالحج نيابة عنه إن وجد.

وذكرت الوزارة أن من بين الاشتراطات أن يلتزم مقدم الطلب في حج التطوع بتحديد آخر سنة أدى فيها مناسك الحج، كما يلتزم مقدم الطلب بقراءة الشروط والأحكام قبل تأكيد عملية التسجيل في النظام، وعليه تحمل التبعات القانونية المترتبة على مخالفتها بعد الموافقة عليها.

وأكّدت الوزارة أنه لن يُعتد بأي طلب يتم تقديمه خارج النظام الإلكتروني لتسجيل الحجاج أو يكون بعد الفترة المحددة سوى ما يتم الإعلان عنه في مواقع الوزارة أو في الصحف المحلية من قبل الوزارة. ونبَّهت الوزارة أنَّ التسجيل لا يعد بالنظام وعدًا بمنح الاستحقاق أو الموافقة النهائية على ذلك، إلا بعد الانتهاء من عملية التسجيل وفرز أولويات الاستحقاق وتحديد المستحقين بالفرص وإبلاغهم رسميًا وفق المقرر بالنظام من قبل الوزارة.

وفيما يتعلق بضوابط منح الاستحقاق، وضَّحت الوزارة أنَّ فرص الاستحقاق تكون آليًا بعد التأكد من صحة البيانات في حدود العدد المخصص لحجاج سلطنة عمان، من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، ويتم إبلاغ المستحق برسالة نصية أو بريد إلكتروني عبر النظام.

وأفادت الوزارة بأنه يجب أن يكون المتقدم مستوفيًا لضوابط واشتراطات الفئة المستهدفة بالحج، وممن استكمل أخذ الجرعات الأساسية من اللقاحات المعتمدة لوباء كورونا (كوفيد 19)، مع شهادة معتمدة من الجهات الصحية بسلطنة عمان، وتقديم نتيجة فحص سلبي pcrلعينة أخذت خلال (72) ساعة قبل موعد السفر للمملكة العربية السعودية.

وبيَّنت الوزارة إمكانية إلغاء الفرصة إذا ثبت لديها عدم صحة البيانات التي التزم بها المتقدم للمنافسة على فرص الاستحقاق وفي حالة اعتذر المستحق بالفرصة فليس له الحق في الالتزام بها لأشخاص آخرين، وإنما تمنح مباشرة عبر النظام للمستحق التالي في الفرز.

ولفتت الوزارة بأنه يجب أن يلتزم المستحق للفرصة باختيار شركة حج من المحدد في النظام خلال الفترة المحددة بإشعار الاستحقاق، بحيث يكون الاختيار من المستحق بنفسه أو بمعرفته المباشرة أو من يخوله، ويجب إنهاء الفحوصات الطبية، خلال الفترة التي ستحدد لاحقًا، وتفوت الفرصة تلقائيًا بعد مرور الفترة المحددة ويتحول الاستحقاق لشخص آخر من النظام.

وذكرت الوزارة أن اختيار شركة حج من النظام يعتبر التزامًا من قبل المستحق بما يترتب على ذلك من تبعات مالية، ويعتبر اختياره إقرارًا بالموافقة على التعاقد مع شركة الحج، وعليه الالتزام بدفع المستحقات بحسب المنصوص عليه في النظام في مرحلة الالتحاق بشركات الحج، ويكون العقد عبر النظام الإلكتروني ملزمًا للطرفين أمام الجهات المختصة، ويحق للوزارة إلغاء الطلب إن ثبت عدم التزام المستحق بالدفع المالي خلال الفترات المقررة.

ونبَّهت الوزارة بأن المستحق يتحمل جميع التكاليف الإضافية المتعلقة بوباء كورونا (كوفيد 19)، وغيرها من الخدمات الإضافية التي يتم تحديدها لاحقًا من قبل الجهات المختصة بسلطنة عُمان أو بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكّدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنه لن يعتد بأي طلب تم تقديمه قبل هذا الإعلان أو جاء تقديمه بعد انقضاء الفترة المحددة أو لم يستكمل المرفقات المطلوبة التي تم اشتراطها أعلاه.

يُذكر أنّ حصة سلطنة عُمان هذا العام تبلغ 6338 حاجًا بتخفيض العدد بنسبة 45 بالمائة بسبب تداعيات وباء كوفيد19.