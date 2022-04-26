أجمل أم .. احتفال ناهد السباعي بعيد ميلاد والدتها.. شاهد

احتفلت الفنانة ناهد السباعي بمناسبة عيد ميلاد والدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت ناهد السباعي صورًا لها بصحبه والدتها، وعلقت عليها كاتبة: “عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في الكون، صديقتي المفضلة، قدوتي، ومرشدي وحبي الأول والأخير، ربنا يخليكي لينا ويحميكي يارب”.

كانت قد ردت الفنانة ناهد السباعى، على تواجدها فى "مهرجان كان" الدولي، معقبة:" بدايتي مع الفن كانت صعبة".

وقالت السباعى خلال حوارها مع برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن فيلمها لم يحصل على جائزة في المهرجان، ولكنه كان فى المسابقة الرئيسية.

وأضافت ناهد السباعى، أنها لم تتخيل أنها تدخل بفيلم لها مسابقة عالمية، لافتا إلى أن الفيلم كان فى بداية حياتها وأضاف لها الجديد.

مسلسل منورة بأهلها

وعبرت الفنانة ناهد السباعي، عن سعادتها بردود الفعل الكبيرة على مسلسل منورة بأهلها الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت: سعيدة أن العمل حقق هذا الإقبال الكبير، فنحن من البداية كنا نتوقع النجاح ولكن لم نكن نتخيل أنه سيكون بهذا الشكل، حتى ان بعض الناس كانوا يريدون أن يعرض في موسم رمضان رغم أنه 10 حلقات فقط.