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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لدعم الفلاح.. محافظ الشرقية: توفير ماكينات آلية لحصاد القمح بتخفيض 50%

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة سير عمليه توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 موقع تخزيني.

وأكد المحافظ أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يُعد موسماً إستثنائياً يحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصه لهذا الغرض.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ إجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد ابو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام واللواء السعيد عيد المعطي الخبير الوطني التنميه المحلية والمستشار العسكرى للمحافظة والعقيد محسن القلش مدير مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وممثلين عن إدارات مرور الشرقية والحمايه المدنية والمرافق وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية لتوفير ماكينات آلية لحصاد القمح والتي تؤجر للمزارعين بنسبة تخفيض تصل إلى 50٪ كدعم للفلاح ولتشجيعه على توريد القمح للصوامع والشون المخصصه لهذا الغرض.

وقال إن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى إنتهاء المحصول.

وخلال الإجتماع، كلف المحافظ رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بسرعه الإنتهاء من أعمال مد كابلات الكهرباء ورفع محولات الإنارة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق وذلك لتوسعه الطريق ولبدء تنفيذ أعمال الرصف تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

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وتطرق الاجتماع إلى             استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات النصف الثاني من العام الدراسي والتي من المقرر أن تبدأ يوم ٨ مايو المقبل وكذلك امتحانات الشهادة الإعدادية والتي من المقرر أن تنطلق يوم ٢١ من نفس الشهر.

وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية ومأموري أقسام الشرطة لتأمين اللجان من الداخل والخارج وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية الامتحان بسهوله ويسر مع تكثيف حملات النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس وجميع الطرق المؤدية إليها حتى لا تعوق سير الطلاب أثناء توجههم للجان الامتحانات.

الشرقية التموين الرقابة الإدارية امتحانات محافظ الشرقية المجلس التنفيذى الشهادة الإعدادية الامتحانات مدينة الزقازيق

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