تنفيذي الشرقية يناقش إستعدادات المحافظة لإستقبال عيد الفطر المبارك

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعيه بكل مركز ومدينة وحي ومديرية خدمية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة الأحداث الطارئة والتي قد تحدث خلال إجازه عيد الفطر المبارك والتعامل معها بشكل سليم .

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد ابو شقه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافى السكرتير العام واللواء السعيد عيد المعطي الخبير الوطني التنميه المحليه والمستشار العسكرى للمحافظة والعقيد محسن القلش مدير مباحث التموين ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعيه وممثلين عن إدارات مرور الشرقية والحماية المدنية والمرافق وذلك بقاعه الإجتماعات بالديوان العام.

شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد صلاة العيد بنطاق المحافظة وكذلك إستمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال الإجتماع، كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية للتصدي لمنع التعديات على الرقعه الزراعيه و أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفه في مهدها بكل حزم دون أي تهاون وذلك خلال أجازه عيد الفطر المبارك مؤكداً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل وإحاله وقائع الإهمال والتقصير للنيابة.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل مع المتغيرات اليومية التي ترصدها وحده المتغيرات المكانية بالديوان العام والرد اليومي عليها مع تنفيذ الإزالة الفوريه لحالات التعدي بالبناء أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وتطبيق القانون.

وخلال الإجتماع، أكد محافظ الشرقية على وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرتى الصحه والطب البيطري بتكثيف المرور اليومي على الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جود المنتجات المعروضه ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

كما كلف المحافظ وكيل وزارة الأوقاف بتجهيز المساجد المقرر أداء صلاه عيد الفطر المبارك بها وحصرها على مستوى المحافظة والتنبيه على الأئمة بالإلتزام بمدة الخطبة والصلاة حسب تعليمات وزارة الأوقاف.

وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين أكد المحافظ على وكيل وزارة الصحة بالإستعداد الجيد بكافه المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحيه والتأكد من جاهزية غرف العمليات والطوارئ لإستقبال أي حالات طارئة خلال أجازه عيد الفطر المبارك.