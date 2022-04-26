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شوقي علام: النبي كان يفطر على تمرات

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن النبي كان يفطر على تمرات وإن لم يجد فكان يفطر على الماء.

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حواره ببرنامج "مكارم الأخلاق في بيت النبوة" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن رسول الله كان يدعو عند الإفطار «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل منا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».

وتابع أنه لا يصح ربط العبادة بمعنى معين على أن يقوم بها الإنسان من أجل الحصول على فائدة معينة «وذلك حتى لا أعمل لأجل هذا المعنى، وفي مرة من المرات سنة 1987 وكنا نجلس في مكتبة وكان معنا أحد الباحثين؛ وكنا نكتب عن أثر الصلاة في علاج الركبتين».

وأوضح أن ربط العبادة بهذا المعنى يجعل هذا المعنى مرتبطًا بالذهن؛ والعبد يصلي لله حدثت الفائدة أم لا «أنا لا أصلي إلا لله حتى لو لم يحصل شئ وأنا ناظر إلى رضا المولى عز وجل، ودخول الجنة في الأخرة»، لافتًا إلى أن هناك روايات تقول إن عمرة رمضان تعدل حجة.

وأكد أن تأدية العمرة في رمضان لا تُسقط الفريضة عن الإنسان؛ مؤكدًا أن الثواب مضاعف في رمضان فضلاً عن تحري ليلة القدر في العشر الأواخر «وهذه العبادة تكاد تستغرق كل الزمن (اليوم كله) من صلاة وصوم وقرأة قرآن»، لافتًا إلى أنه لابد أن تصوم الجوارح عن كل ما يُغضب الله سبحانه وتعالى في رمضان؛ وليس الامتناع عن الطعام والشراب فقط.
 

 

مفتي الديار المصرية مكارم الأخلاق مفتي الديار شوقي علام

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