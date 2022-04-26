أبرز تصريحات مصطفى شعبان ببرنامج حبر سري سيطر بها على السوشيال ميديا

حل الفنان مصطفى شعبان، ضيفا على الإعلامية أسما ابراهيم، مقدمة برنامج "حبر سري"، على قناة القاهرة والناس، وأطلق العديد من التصريحات الهامة.

مصطفى شعبان: زعلان من منى زكى بسبب تصريحاتها السيئة عن فيلم "أحلام عمرنا"

أكد النجم مصطفى شعبان، حزنه من صديقته الفنان منى زكي بسبب تصريحاتها السابقة عن فيلم "أحلام عمرنا"، قائلا: "زعلت من تصريحات منى زكى لما قالت أسوأ أعمالها فيلم أحلام عمرنا معايا، وأنا معتبتهاش بعدها وهي قالت كده زمان أيام الفيلم ومفيش أبدا حاجة نختلف فيها غير فنيا".

وأضاف الفنان مصطفى شعبان، أن منى زكي هي نجمة جيلها في العالم العربي وليس مصر فقط، متابعا: "اعرف منى زكى من زمان وعلاقتنا كويسة جدا وأنا بحب فيلم أحلام عمرنا قوي".

وتابع: "الموضوع قديم وكنت ناسيه ومتقبلناش من وقتها أنا ومنى زكي إلا صدف وبنسلم على بعض عادي، وكل احترامي ليها وأكيد اللي زعلها من الفيلم سبب مهني ومفيش بيني وبينها أي مشاحنات شخصية أدت إلى تصادم، ووصلني أنها تكلمت على تجربة الفيلم وطبيعي يحصل أخطاء وكنا لسه صغيرين، ولو اتعرض عليا أعمل معاها شغل أوافق طبعا".

مصطفى شعبان باكيا: "دلال عبد العزيز وحشتني وأثرت فيا وعندها ملكة احتواء الناس"

أكد النجم مصطفى شعبان، سؤاله باستمرار على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز خلال فترة مرضها من خلال التواصل مع ابنتها النجمة دنيا سمير غانم، كما أنه كان دائم السؤال عليها خلال عملهم معا في مسلسل "ملوك الجدعنة"، مضيفا: "احنا مكناش صحاب قوي قبل مسلسل ملوك الجدعنة ولم نكن نعرف بعض قوي".

وأشار الفنان مصطفى شعبان، إلى أن علاقة الصداقة أصبحت قوية خلال مشاركتهم في مسلسل ملوك الجدعنة، مضيفا: "دلال قالتي أنا اكتشفتك بعد التصوير وهي أم، وعندها ملكة احتواء الناس، وحشتني وبحبها جدا".

واستكمل: "بكيت عليها لما مات، وكل فين وفين لما تقابل حد يؤثر فيكي وتشوف جمال قلبه وروحه، وهي سايبه تاريخ وأرث من حب الناس لها وأضيف على اجماع حب الناس لها ولسمير غانم، النجوم الراحلين أحمد زكي ومحمود عبد العزيز".



مصطفى شعبان: أطفال قادرون باختلاف عندهم طاقة هائلة ودور مُهند في ديما عامر كسر الدنيا"

أكد النجم مصطفى شعبان، سعادته الغامرة من مشاركته في احتفالية قادرون باختلاف، قائلا: "أطفال عندها مكتسبات كثيرة وبتتعامل مع أطفال أذكياء جدا وعندهم مهارات حقيقية، ودي تاني مرة اشارك معاهم ولو ينفع أروح طول عمري هروح".

وأضاف الفنان مصطفى شعبان، أن ارتباطه بالأولاد المشاركين في احتفالية قادرون باختلاف، متابعا: "أنا ارتبطت بالأولاد دول قوي وبنتكلم ونبعت رسائل طول الوقت وبيحكوا لي وبسمعهم، وعنده طاقة انسانية هائلة وحبهم مفيش من وراه مصلحة وده كده جنة بالنسبة لي".

وعلق مصطفى شعبان، على مشاركة الطفل مهند معه في مسلسل "ديما عامر"، قائلا: "مهند عمل دور حلو وقلب الدنيا وبقى نجم كبير وموهوب جدا، ودمه خفيف وقلبه حلو وعنده قبول عالي، وطول الوقت تأخذ منه طاقة وكل المجموعة اللي معه".

مصطفى شعبان: مقارنتي بعادل إمام من خلال "حتى لا يطير الدخان" درب من الهوس

أكد النجم مصطفى شعبان، استعداده لعمل مسلسل "حتى لا يطير الدخان" ومصمم على تنفيذه والمسلسل لن يكون لموسم رمضان، قائلا: "المسلسل معمول لمنصة وهيتعمل السنة دي ولا يوجد فيه مقارنة مع الزعيم عادل إمام ولكنها رواية تفاعل معها المنتج والمؤلف وهو كممثل".

ورد الفنان مصطفى شعبان، على مقارنة بالزعيم عادل إمام من خلال تجسدي عمل "حتى لا يطير الدخان"، قائلا: "ده مش عشان المقارنة مع عادل إمام وده ضرب من الهوس لو واحد بيفكر يقارن نفسه بعادل إمام ولكن في رواية وحدوته ننفعل بها زي العار".

واستكمل: "مدحت العدل نفعل برواية حتى لا يطير الدخان كمؤلف وأنا كممثل، وشوفنا في المسلسل حاجة جميلة، والمسلسل مش هيكون شبه فيلم عادل إمام وأنا استمتع بعادل امام في فيلم حتى لا يطير الدخان".



مصطفى شعبان يكشف موقفه من تقديم الجزء الثاني من مسلسل "ملوك الجدعنة"

أكد النجم مصطفى شعبان، ثقته بنفسه ولكن دون الغرور، قائلا: "بحب الثقة في النفس ولكن الغرور حاجة تانية وأنا بتفرج على نفسي وانتقد نفسي عشان كده بتجنب اتفرج وباشتغل من ساعة ما اصحى لحد ما أنام وطول الوقت بفكر في الشغل".

وأوضح الفنان مصطفى شعبان، أنه يكون في قمة الهدوء خلال اللحظات التي يتعرض فيها للهجوم، مضيفا: "بكون هادي جدا في لحظات الهجوم والعمل الفني وبقبل الهجوم والدفاع وأقبل كلام الجميع".

ورد الفنان مصطفى شعبان، موقفه من تقديم جزء ثاني من مسلسل ملوك الجدعنة، قائلا: "كان فى اقتراح بتقديم مسلسل ملوك الجدعنة 2 وكنت مرحب بالفكرة ولكن لم اتحمس لما قدم للجزء الجديد أنا وعمرو سعد، وكان عندي حماس ولا زال لتقديم المسلسل ولكن بشكل معالجة مختلف وممكن يكون السنة الجاية".