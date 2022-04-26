السيسي للمصريين: عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يوجه التهنئة للشعب المصري مسلميه ومسيحييه الأعياد المباركة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة أطياف المجتمع، أن "عهدي معكم دائما الصدق والإخلاص في العمل والنوايا والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى".

ولفت الرئيس السيسي، إلى أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، دعم الأشقاء العرب في ٢٠١٣ وما بعدها ساهم في الحفاظ علي الدولة المصرية".