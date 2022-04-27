في ختام الامتحانات التدريبية .. طلاب 2 ثانوي يؤدون الأحياء والجغرافيا اليوم

يختتم اليوم الأربعاء طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات التدريبية التي يتم عقدها إلكترونيًا على التابلت لتدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية.

حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الاربعاء الامتحان في مادة الاحياء لشعبة علمي ، والجغرافيا لشعبة ادبي ، وذلك داخل المدارس اثناء اليوم الدراسي ، على ان يكون زمن امتحان كل مادة ساعة واحدة فقط.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الامتحانات التجريبية الأسئلة المقالية والموضوعية.

ضوابط امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي