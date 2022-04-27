في ختام الامتحانات التدريبية .. طلاب 2 ثانوي يؤدون الأحياء والجغرافيا اليوم

يختتم اليوم الأربعاء طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات التدريبية التي يتم عقدها إلكترونيًا على التابلت لتدريب الطلاب على الامتحانات الالكترونية.
حيث يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي اليوم الاربعاء الامتحان في مادة الاحياء لشعبة علمي ، والجغرافيا لشعبة ادبي ، وذلك داخل المدارس اثناء اليوم الدراسي ، على ان يكون زمن امتحان كل مادة ساعة واحدة فقط.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الامتحانات التجريبية الأسئلة المقالية والموضوعية.
ضوابط امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي
- سوف تستخدم "ورقة مفاهيم" مثل امتحانات الثانوية العامة
- لا يسمح بدخول كتاب ورقي أو ملازم
- منصة الامتحان لن تسمح بتصفح المصادر الإلكترونية لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.
- تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022
- يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الاولى يكون الامتحان فيها ورقيا (اسئلة مقاليه) وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً (اسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان
- تتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الاجابة الخاصة بالأسئلة المقالية
- تقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الاسئلة المقالية
- يتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.
- تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.