حكم صيام المحتكر في شهر رمضان.. عضو لجنة الفتوى يرد

قال الشيخ فهمي غنيم، عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن شهر رمضان من الأشهر التي فرض الله علينا فيها الصيام ليكون إرتقاءا للإنسان ليكون في مصاف الملائكة.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، في فيديو لصدى البلد، ردا على حكم صيام الشخص المحتكر، أنه لا يكون أبدا من أريد به أن يكون في مصاف الملائكة ، أن يعصي ربه بالاحتكار الذي رفضه الإسلام ، لما له من أثر سلبي على بني الإنسان.

واستشهد عضو لجنة الفتوى، بحديث النبي "من احتكر على الناس طعامهم ضربه الله بالجزام والإفلاس" وفي رواية "المحتكر ملعون" ويقول أيضا "من دخل في أسعار الناس ليغليها عليهم ضربه الله بالجزام والإفلاس" جاء ذلك في سنن الحبيب المصطفى، ليؤكد أن العمل على تيسير الأمور وأحوال الناس إنما هو أمر يحبه الله ورسوله.

وأشار إلى أن صيام المحتكر، فهنا نفرق بين اكتمال أركان الصيام وشروطه فيكون وقتها الصيام صحيح، لكن الأمر يتوقف على قبول الصيام وهذا يرجع إلى الله عزوجل.



