تدشين كيا سبورتاج موديل 2023 في السعودية

أعلنت شركة كيا، عن طرح سيارتها الأكثر شعبية فى المجتمعات العربية كيا سبورتاج بموديلها الجديد 2023 داخل السوق المحلى السعودى لدى وكيلها المحلى .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

واوضحت شركة كيا الجبر الوكيل المحلى للعلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا فى المملكة العربية السعودية ، ان السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، تاتى بيجيلها الجديد ، بطراز قاعدة SWB العجلات القصيرة فقط للسوق السعودي ، و بنيت على قاعدة Hyundai-Kia N platforms والتي صممت كي تكون قياسية للطرازات الهجينة و العادية والتي تتشارك فيها شقيقتها كيا k5 وعدد من سيارات مجموعة هيونداي الاخرى .

وظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، بتصميم واجهة بإضاءة DRL نهارية و قياسات جديدة مختلفة عن الجيل السابق بطول 466 سم ، ارتفاع 166 سم ، عرض 186 سم ، طول قاعدة العجلات 277 سم ، وهو ما سيكون بقاعدة SWB العجلات القصيرة فقط للسوق السعودي ، من الخلف حصلت على تصميم اضاءة خلفية متصلة بتصميم النوتش النحيف في المنتصف مع توسع في الاطراف و تظليل أسود وجنوط متنوعة مقاسات 17-19 بوصة .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

اما المقصورة الداخلية للسيارة السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، ، فتاتى بشاشة بانورامية بتصميم منحني قياس 12.3 انش و المرتبطة باضاءة داخلية شاملة ، يشملها المقاعد الجلدية الجديدة والتي جهز رأسها بخاصية Headrest hanger والتي تسمح بتعليق اي شي مراد تثبيته ، ملابس ، اكياس و غيرها مع خاصية التهوية .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

ستستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، قوتها من بمحركين للسوق المحلي السعودى ، الاول 2.0 MPI مع ناقل حركة اتوماتيك 6AT بقوة 159حصان تنفس طبيعي وعزم دوران 192 نيوتن متر ، اما الثاني 1.6T GDI مع ناقل حركة اتوماتيك 7DCT بقوة 180 حصان تنفس طبيعي وعزم دوران 265 نيوتن متر .

وسترتبط المحركات بأنظمة دفع 2WD / 4WD بحسب الفئة مع نظام التضاريس المتعددة و الذي يضمن عملية جر للاطارات ظروف الطريق المختلفة ، سواء كانت جليدًا أو طينًا أو رمالً يتبعها أنظمة السلامة في القيادة وهي مساعد التنبيه من الاصطدام ، و مساعد تجاوز النقطة العمياء ، و مساعد تفادي الاصطدام الخلفي ، و ريموت الوقوف الآلي ، و جميع الفئات تأتي بفرامل اليكترونية EPB .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

أما عن أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، ستبدأ قائمة الاسعار من 81,900 ريال و حتى 136,900 ريال سعودي حسب الطراز و الفئة ، و الاسعار غير شاملة 15% ضريبة القيمة المضافة.