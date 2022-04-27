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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تدشين كيا سبورتاج موديل 2023 في السعودية

السيارة كيا سبورتاج
السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

أعلنت شركة كيا، عن طرح سيارتها الأكثر شعبية فى المجتمعات العربية كيا سبورتاج بموديلها الجديد 2023 داخل السوق المحلى السعودى لدى وكيلها المحلى .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

واوضحت شركة كيا الجبر الوكيل المحلى للعلامة التجارية الكورية الجنوبية كيا فى المملكة العربية السعودية ، ان السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، تاتى بيجيلها الجديد ، بطراز قاعدة SWB العجلات القصيرة فقط للسوق السعودي ، و بنيت على قاعدة Hyundai-Kia N platforms والتي صممت كي تكون قياسية للطرازات الهجينة و العادية والتي تتشارك فيها شقيقتها كيا k5 وعدد من سيارات مجموعة هيونداي الاخرى .

وظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ،  بتصميم واجهة بإضاءة DRL نهارية و قياسات جديدة مختلفة عن الجيل السابق بطول 466 سم ، ارتفاع 166 سم ، عرض 186 سم ، طول قاعدة العجلات 277 سم  ، وهو ما سيكون بقاعدة SWB العجلات القصيرة فقط للسوق السعودي ، من الخلف حصلت على تصميم اضاءة خلفية متصلة بتصميم النوتش النحيف في المنتصف مع توسع في الاطراف و تظليل أسود وجنوط متنوعة مقاسات 17-19 بوصة .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

اما المقصورة الداخلية للسيارة السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، ، فتاتى بشاشة بانورامية بتصميم منحني قياس  12.3 انش و المرتبطة باضاءة داخلية شاملة ، يشملها المقاعد الجلدية الجديدة والتي جهز رأسها بخاصية Headrest hanger والتي تسمح بتعليق اي شي مراد تثبيته ، ملابس ، اكياس و غيرها مع خاصية التهوية .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

ستستمد السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، قوتها من بمحركين للسوق المحلي السعودى ، الاول 2.0 MPI مع ناقل حركة اتوماتيك 6AT بقوة 159حصان تنفس طبيعي وعزم دوران 192 نيوتن متر ، اما الثاني 1.6T GDI مع ناقل حركة اتوماتيك 7DCT بقوة 180 حصان تنفس طبيعي وعزم دوران 265 نيوتن متر .

 

وسترتبط المحركات بأنظمة دفع 2WD / 4WD بحسب الفئة مع نظام التضاريس المتعددة و الذي يضمن عملية جر للاطارات ظروف الطريق المختلفة ، سواء كانت جليدًا أو طينًا أو رمالً يتبعها أنظمة السلامة في القيادة وهي مساعد التنبيه من الاصطدام ، و مساعد تجاوز النقطة العمياء ، و مساعد تفادي الاصطدام الخلفي ، و ريموت الوقوف الآلي ، و جميع الفئات تأتي بفرامل اليكترونية EPB .

السيارة كيا سبورتاج موديل 2023

أما عن أسعار السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 ، ستبدأ قائمة الاسعار من 81,900 ريال و حتى 136,900 ريال سعودي حسب الطراز و الفئة ، و الاسعار غير شاملة 15% ضريبة القيمة المضافة.

المملكة العربية السعودية كورية الجنوبية المجتمعات العربية كيا سبورتاج شركة كيا

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