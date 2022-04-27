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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تشهد عرض البردة للبوصيري بمركز الإبداع

صدى البلد

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الليلة الختامية لعرض "البردة للإمام البوصيري" للمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والمشرف العام على مسرح مركز الإبداع الفنى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، وذلك على مسرح مركز الإبداع الفنى، أمس الاثنين، ضمن فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة في دول العالم الإسلامي.  

إشادة واسعة

أشادت وزيرة الثقافة بالعرض وأداء أبطاله، وقالت إن احتفالات الوزارة باختيار القاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي تهدف إلى ترسيخ الهوية وإلقاء الضوء على ملامح الحراك الإبداعى في مصر، ونجحت الفعاليات فى جذب عدد كبير جدا من أبناء الوطن.

من جانبه رحب المخرج خالد جلال بوزيرة الثقافة، وقال إن بردة الإمام البوصيرى يعد مشروعا أساسيا لكل دفعات ستوديو مركز الإبداع الفنى، نظرا لما يتميز به من مقومات إبداعية مميزة، مشيرا إلى أن العرض تم انتاجه منذ عشر سنوات في عام ٢٠١٢، ويعاد تقديمه بنفس الأبطال من أبناء استوديو مسرح مركز الإبداع الفني.

العرض رؤية وإخراج المخرج خالد جلال، والبطولة لفنانى العرضين المسرحيين "قهوة سادة وسلم نفسك" نجوم الدفعة الثانية والثالثة من استوديو مسرح مركز الإبداع الفني، موسيقي وألحان المايسترو عماد الرشيدي، قيادة الفنان أحمد محروس.

كما شهدت الوزيرة، أمس، حفل ختام فعاليات برنامج هل هلالك بنسخته السادسة، الذى نظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وقدمه هذا العام مجانا للجمهور، تحت رعاية وزيرة الثقافة، وقالت إن البرنامج شمل مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمميزة التى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا .

وشارك فى حفل الختام المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، حيث صاحبت الفرقة الموسيقية بالمركز بقيادة المايسترو تامر غنيم، مجموعة من الفائزين فى مسابقة الأغنية الوطنية للشباب "أنا المصرى" عبر دوراتها الماضية وهم "أميرة رضا، مؤمن خليل، آية عبد الله، محمد شطا، وماريا نظمى" الذين تغنوا بباقة من الأغان أشهر الأغانى الوطنية لكبار نجوم الغناء فى مصر.

 

وفى "ركن الطفل" الذى يحرص القطاع كل عام على تقديمه للأطفال بهدف تنمية قدراتهم، من خلال مجموعة من الورش الفنية، يتدرب الطفل فيها على عمل نماذج لأهم سمات شهر رمضان الكريم، إلى جانب عمل نماذج أخرى محببة للأطفال تحت إشراف الفنانة "سها كحيل" .

واستمتع جمهور الليلة، برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوى، أوبريت "الليلة الكبيرة"، الذى يقدمه البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

البردة الإمام البوصيري المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي مسرح مركز الإبداع الفنى

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