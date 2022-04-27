المغرب.. أكثر من 6 ملايين تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

سجلت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، خلال الـ24 ساعة الماضية، 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 38 شخصا بدون تسجيل وفيات.

وأشارت نشرة الوزارة الى تلقي 6 ملايين و243 ألفا و266 شخصا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، وارتفاع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و282 ألفا و409 شخصا، مقابل 24 مليونا و804 ألف و195 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس ، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و164 ألفا و774 حالة وبلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و148 ألفا و310 حالات.