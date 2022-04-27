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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استئناف محاكمة 8 متهمين في قضية "قطاري طهطا" بسوهاج

أثناء جلسة أمس بسوهاج
أثناء جلسة أمس بسوهاج

تستأنف محكمة جنايات سوهاج، الدائرة التاسعة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين وليد الأمير، وناجح عبد الحميد محمد، وعضو هيئة النيابة العامة المستشار محمود شمس الدين، محمد الشويخ، وأمانة سر ماجد أمين، جلسة محاكمة 8 متهمين في قضيه حادث تصادم قطاري طهطا شمال المحافظة.

تعود تفاصيل وأحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي، عقب وقوع حادث تصادم قطاري طهطا شمالي محافظة سوهاج، والتي راح ضحيتها 21 روحًا، وأصيب بها، 277 مواطنًا، حيث وجهت النيابة العامة إلى 8 متهمين من موظفي السكك الحديدية بسوهاج وأسيوط، تهمة التسبب بالواقعة.

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وكانت هيئة المحكمة، قررت في جلسة أمس الثلاثاء تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين  بعد أن استمعت لشاهدي الإثبات السادس عشر والسابع عشر، بالإضافة إلى تفريغ أحراز القضية المتمثلة في (هاتف محمول للمتهم الثالث، ونموذج محاكاة 67 حركة محل التزوير) وتفريغ المحادثات اللاسلكية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة، من سائقي القطارين والمساعدين.

سوهاج جنايات جلسة المستشار قطاري طهطا

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