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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: رصف 25 طريقا ضمن الخطة الاستثمارية بحي الجمرك

رصف عدد كبير من الطرق
رصف عدد كبير من الطرق في الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين ولتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وقال محافظ الإسكندرية إنه تم تكليف المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله، والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

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وأوضح الشريف أنه استجابة لمطالب أهالي حي الجمرك؛ تم إدراج 25 شارعا من شوارع حي الجمرك ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، وقد تم تخصيص نحو 5 ملايين جنيه من ميزانية الخطة الاستثمارية لرصف الشوارع بالحي، هذا بالإضافة إلى أعمال إعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء من مشروعات الغاز والكهرباء والمياه بالشوارع، وترميم الحفر والمتهالك من الأسفلت.

من جانبها، أكدت المهندسة أمل محمود، أنه تم البدء في أعمال الرصف بشوارع منطقة الترسانة، وهي شارع ابن زولاق وشارع الطرودي وابن سليمان، وحارة مكي و حارة عبد الوهاب. 

وقالت إنه تم البدء في كشط شارع محمود عباس العقاد "البوسطة القديمة"، وكذا شارع السبع بنات، أما عن إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من مشروعات المرافق العامة.

وأفادت مدير مديرة الطرق بأنه يتم حاليا إعادة الشيء لأصله بشوارع فرنسا، والشمرلي، والحلواني.

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