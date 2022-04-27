علاء مرسي عن غضبه: بيطردوني من البيت.. فيديو

واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الفنان علاء مرسي، في برانامج العرافة وشيخ العرافة، حول غضبه وانفعاله في منزله، مازحا "هما اللي بيطردوني من البيت".

وأضاف الفنان علاء مرسي، خلال حواره ببرنامج "العرافة "تقديم الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، أن الفنان محمود العلايلي "سولت له نفسه " الحصول مع محمد حسن رمزي على أحد مشاريعي لفيلم من إحدى روايات الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

يعرض برنامج "العرافة" يوميًا طوال شهر رمضان عقب الإفطار مع نجوم الفن والرياضة، ويشهد كثيرا من المفاجآت، والتفاصيل والأسرار الخاصة بضيوفها.