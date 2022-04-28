سعر الدولار فى جميع البنوك اليوم الخميس 28-4-2022

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-4-2022 في البنوك العاملة في مصر بنحو 5 قروش بعد حالة من الاستقرار شهدتها الأيام الماضية على ارتفاع السبت الماضي بقيمة 14 قرشا

ووفقا أخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.46 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

أعلى سعر لـ شراء الدولار

قدم بنك البركة أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 18.50 للشراء و18.60 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.50 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.47 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، في بنكي :"الكويت الوطني، أبو ظبي الأول" سجل سعر الدولار 18.50 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.

أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه

وسجل أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية وأبوظبي التجاري، بنك الامارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي.

سعر الدولار في بنك الأسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.48 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر الدولار إلى 18.47 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار 18.47 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق وصل سعر الدولار إلى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار إلى 18.46 حنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك:" مصر إيران للتنمية، قناة السويس، العقاري المصري العربي 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي أسعار الفائدة بنسبة 1% وأعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.47 جنيه.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا.