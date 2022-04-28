عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار فى جميع البنوك اليوم الخميس 28-4-2022

الدولار
الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 28-4-2022 في البنوك العاملة في مصر بنحو 5 قروش بعد حالة من الاستقرار شهدتها الأيام الماضية على ارتفاع السبت الماضي بقيمة 14 قرشا

ووفقا أخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.46 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأربعاء 27-4-2022

لأول مرة منذ 2017.. اليورو يسجل أدنى مستوياته أمام الدولار

أعلى سعر لـ شراء الدولار

قدم بنك البركة أعلى سعر لـ شراء الدولار بقيمة 18.50 للشراء و18.60 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.50 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 18.47 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل سعر الدولار 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، في بنكي :"الكويت الوطني، أبو ظبي الأول" سجل سعر الدولار 18.50 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع.

 

أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه

وسجل أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه  18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية وأبوظبي التجاري، بنك الامارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي.

 

سعر الدولار في بنك الأسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 18.48 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد وصل سعر الدولار إلى 18.47 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الدولار 18.47 جنيه للشراء و 18.53 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق وصل سعر الدولار إلى 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار إلى 18.46 حنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك:" مصر إيران للتنمية، قناة السويس، العقاري المصري العربي 18.45 جنيه للشراء و18.55 جنيه للبيع.

 

البنك المركزي المصري

ورفع البنك المركزي فى اجتماع استثنائي أسعار الفائدة بنسبة 1% وأعقبها من طرح بنكى الأهلى ومصر شهادات استثمار بعائد 18% لمدة عام ثم ارتفاع سعر الدولار إلى 18.47 جنيه.

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعروف بفيروس كورونا.

 

 

البنك المركزي المصري أعلى سعر لـ شراء الدولار دولار الدولار البنك المركزي Real state Finance

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات تفتح لك الخير.. وأفضل 210 أدعية رددها الآن

دعاء ليلة القدر 27 رمضان.. 7 كلمات أوصى بها النبي رددها الآن

دعاء ليلة القدر 2022 .. مكتوب قصير

متى ليلة القدر 2022 ؟ إعجاز قرآني يؤكد ظهورها في 27 رمضان

علامات ليلة القدر .. هذه الأمارات تحسم حقيقة ظهورها في ليلة 25

التأهل مباشرة او ملحق في قطر.. 3 قرارات نهائية تحسم إعادة مباراة مصر والسنغال

حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه لسبه محمود الخطيب

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني .. أفضل دعاء فى ليلة القدر

ترشيحاتنا

دعاء شيخ الأزهر في ليلة القدر.. ردده في يوم 27 رمضان

دعاء ختم القرآن الكريم .. وأفضل 410 صيغة أدعية تحقق لك الأمنيات

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن حسام مؤنس

قضي الأمر وليس في الجناح حيلة.. ترويض الصقور من التهديل حتى الهدد

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

مواعيد مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط هواتف آيفون وعملات أثرية مهربة مع راكبين في مطار برج العرب.. صور

محافظ الإسكندرية: إحكام الرقابة على طول الكورنيش استعدادا لـ عيد الفطر

جلسة تصوير خاصة للنجمة لوسي في صدى البلد على هامش ندوة مسلسل"انحراف"|شاهد

كريم قاسم: تعجبت من رد فعل الجمهور على زواجي من عبير صبري بـ"يوتيرن".. واستقبلت النقد بترحاب |حوار

فيديو

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

مصرع شخصين.. تفاصيل انقلاب حافلة بالقرب من شرم الشيخ |فيديوجراف

لم يعرف سببه.. لا إصابة بالالتهاب الكبدي الغامض بين أطفال مصر

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا.. تفاصيل حالة الطقس في آخر رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

د. ضياء الدين صبري يكتب: دلائل اقتصادية في شهر الصيام

سورة الناس.. الملجأ لك قبل وقوع أي شر..

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

"تم البدر بدرى" أغنية الوداع

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٢) .. توشكى الخير

خالد جمال

فاتن أمل حربي.. المسلسل الأهم رغم الهم والغم

عبد الرازق توفيق يكتب: السيسى.. من توشكى إلى سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

كلمات يحاسب عليها القانون

إلهام أبو الفتح

ذهب مصر الأصفر

كريمة أبو العينين

من غير إعلانات

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى "22 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ