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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: تاو يهدر فرصا سهلة.. كل المهاجمين شاركوا ولم يسجلوا أمام الطلائع

موسيماني
موسيماني

علق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام طلائع الجيش، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة 16 من عمر الدوري المصري الممتاز.

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وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي عقب المبارة:"بيرسي تاو لاعب جيد ولكنه يهدر فرص منهم فرصة الفوز اليوم لذلك استبدلته، ولايمكن أن أحكم على حسام حسن من مباراة".

موسيماني  أشركت الأربع مهاجمين


وأضاف موسيماني :"أشركت الأربع مهاجمين اليوم صلاح محسن وحسام حسن ومحمد شريف وبيرسي تاو ولم يحرز أي لاعب منهم هدف".

وأكمل:"كان من الأفضل عدم مشاركة السولية اليوم ولكن حمدي فتحي شعر بإجهاد قبل المباراة لذا شارك السولية على حسابه وتغييره كان صحيح".وأردف:"لو أضفنا ساعة اليوم على زمن المباراة لن نسجل في طلائع الجيش".

موسيمانى الدوري المصري الممتاز للنادي الأهلي الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني طلائع الجيش

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