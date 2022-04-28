مجدي عاشور: زكاة الفطر 15 جنيها.. واليتامى والمساكين والمرأة المعيلة أولوية.. فيديو

قال الدكتور مجدي عاشور، العالم والفقيه الإسلامي، إن الوقت المخصص لزكاة الفطر ممتد حتى قبل صلاة عيد.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «هناك أقوال متعددة بشأن توقيت زكاة الفطر، والشافعية أقروا أنه يجوز إخراجها على مدار شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد»، مردفا «مش كل اللي في الشارع محتاج، الأولية لليتامى والمساكين والمرأة المعيلة، الأولية لمن يتواجدون في المنازل ويحبسهم الجاهل أغنياء من التعفف».

وأضاف «ابحث هتمنح الزكاة لمين كي تحصل الثواب، والأقربون المحتاجون أولى بالمعروف»، مشيرا إلى أن الحد لزكاة الفطر 15 جنيها، لكنه يجوز أن تزيد على حسب قدرتك.

ورد على المتطرفين الذين يصرون على إخراج زكاة الفطر «يريدون الاعتماد على قول واحد، رغم وجود آراء أخرى، بعض القرى تصر على توزيع الأرز وتعمل أزمة وإحنا مش محتاجين أزمات»، مؤكدا أن الأموال أولى وأكثر فائدة الآن للفقير من الحبوب.

وتابع «يجب إخراج الزكاة على كل من يمتلك أموال تكفيه أول وثاني أيام العيد حتى ولو كان فقيرا، لذلك فالحد الأدنى لها 15 جنيها»، مشيرا إلى أنه يجوز منح زكاة الفطر للعاملين عند بعض الأشخاص في المنزل، لكن دون احتسابها من راتبهم أو أجرتهم اليومية.

