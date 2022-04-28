تعليم شمال سيناء يحقق مراكز متقدمة في فن الإلقاء وأعياد الطفولة

حصلت محافظة شمال سيناء، على عدة مراكز متقدمة في المسابقات التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، حيث حققت المركز الأول جمهورية فى مسابقة فن الإلقاء ،والخامس في مسابقة أعياد الطفولة للعام الدراسي 2021/2022م.

فن الإلقاء

وقال حمزه رضوان ، وكيل الوزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه في مسابقة فن الإلقاء فاز بالمركز الأول كل من: الطالبة جودى نائل سالم، و الطالبة حنان قدرى العبد.

والمركز الثانى جمهورى للطالبة بتول محمد يوسف والطالب معاذ مجدى على . والمركز الثالث جمهورى للطالب محمد حسان احمد عبدالرحمن .

وفى مسابقة اعياد الطفوله حققت محافظة شمال سيناء المركز الخامس جمهورى لكلا من :

الطالبه امل عبدالحميد و الطالبة نسمه عيد والطالبة جنى عبدالله ،و الطالبة ميرنا عبدالكريم، والطالبة ضحى محمد ،والطالب كريم عماد ،والطالبة جنى أشرف، والطالبة ملك المنجى على، والطالبة ريتاج محمد يحي، والطالبة ايه عامر على .

