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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة الفنانة فاطمة مظهر .. تصريحات نجوم مسلسل انحراف

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، وفاة الفنانة فاطمة مظهر، تصريحات نجوم مسلسل انحراف، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

المخرج رؤوف عبد العزيز: "روجينا تاريخ كبير ولسه عندها أكتر".. فيديو

قال المخرج رؤوف عبد العزيز، إن فكرة مسلسل انحراف، جاءته منذ شهر يوليو عام 2021، مشيرا إلى أنه كان متحمس للعمل مع النجمة روجينا لأنها ممثلة من العيار الثقيل.

وأضاف رؤوف عبد العزيز، خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري، إنه اتفق مع روجينا على العمل معها كما كان يأمل، وكان لديه عدد من الأفكار، لكن روجينا عرضت عليه فكرة للإطلاع عليها.

 

وفاة الأخت غير الشقيقة للفنان أحمد مظهر

غيب الموت مساء أمس الأربعاء 27 أبريل، الفنانة فاطمة مظهر، الأخت عير الشقيقة للفنان الكبير أحمد مظهر.

وأعلن الفنان مفيد عاشور، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة فاطمة مظهر قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون .. وداعا الفنانه الكبيره  فاطمه مظهر  .. رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا  .. اللهم بحق شهرك الفضيل هذا اللهم أجعلها من عتقاءك  ياعفو ياجواد ياكريم...اللهم آمين يارب العالمين.. نسألكم الفاتحة علي روحها الطاهره».

 

رحلت في صمت.. دفن جثمان الفنانة فاطمة مظهر في الإسكندرية

وارى الثرى جثمان الفنانة فاطمة مظهر، فور وفاتها ورحيلها عن عالمنا في صمت قبل يومين، ليتم دفن الجثمان في مقابر العائلة بالإسكندرية.

 

روجينا لصدى البلد: كنت خايفة من شخصيتي في مسلسل انحراف.. فيديو

قالت النجمة روجينا، أنها كانت معجبة بسيناريو مسلسل انحراف، لكنها كانت متخوفة من لعب هذه الشخصية (حور)، وعلقت: «كنت خايفة اني هقدر أعمل الشخصية دي ولا لأ، وأنا عادة جبانة جدا قدام أي شخصية بتجيلي، لحد ما حد يحمسني للدور، وده اللي عمله معايا المخرج رؤوف عبد العزيز.

وأضافت روجينا خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «وأنا بدي المخرج رؤوف عبد العزيز ورق السيناريو قولتله قولي أنا اقدر اعمل الشخصية دي ولا لأ، فقالي تعمليها جدا ولايقة عليكي، قولتله بس صعبة أوي، فقالي لأ بس تقدري تعمليها».

 

رامز جلال يوجه رسالة غامضة: "أنا بحذرك ممكن أفجرك"

وجه الفنان رامز جلال ، رسالة عامضة ، ونشر عدة صور له  عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب رامز جلال “ انا بحذرك ممكن افجرك  ”.

 

لوسي لصدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان بمسلسل انحراف

قالت النجمة لوسي، إنها تلقت مكالمة من المخرج رؤوف عبد العزيز، يعرض عليها المشاركة في مسلسل انحراف، وعلقت: «أنا اعرف اسم المخرج رؤوف عبد العزيز، وانه ما بيقبلش أي ورق ولا أي ممثلين أو ممثلات، وأعماله ناجحة، لكن ما كنتش أعرف صوته، ونجاح المخرج يحط مين من الممثلين وفين وليه».

وأضافت لوسي خلال ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «المخرج رؤوف عبد العزيز قالي إن عنده 5 حلقات لي، فأنا اتاخدت، فقولتله الموضوع ايه، فأجاب أن الموضوع صعب ويحتاج ممثلة تقدر تعمله، وكان يتحدث بجدية وثقة في انني سأوافق على الدور، وبعد 5 دقائق من المكالمة ولما عرفت ان روجينا هي البطلة قولتله أنا موافقة، فقالي أنا جايلك النهاردة».

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