سامي مغاوري عن "أحلام سعيدة": يسرا أيقونة النجاح ومي كساب متمكنة

علق الفنان سامى مغاوري،، على مشاركته فى مسلسل “أحلام سعيدة” بطولة الفنانة يسرا الذى يعرض ضمن المارثون الرمضانى 2022.

وكتب سامى مغاورى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كل سنة بتمني اشتغل مع بعض الشركات الكبيرة لأنه بيبقي عندها مفردات للنجاح وبتنتقي أعمالها ومخرجينها ونجومها، ومن الشركات الكبيرة اللي أنا بتمني اشتغل دايماً معاها والحمد لله ربنا بيوفقني كل سنة وبيختاروني شركة العدل جروب".

وأضاف سامى مغاورى: "أنا سعيد جدآ إن أنا اشتغلت معاهم السنة ديه وخصوصآ مسلسل أحلام سعيدة لأن بطلة هذا العمل أحد أيقونات النجاح النجمة الكبيرة يسرا، يسرا ليا أعمال كتير معاها لكن في كل عمل بيبقي في إضافة.. يمكن المرادي أنا متقابلتش معاها في ولا مشهد لكن وجودنا معاها وأحساسنا كلنا كفنانين وممثلين إنها موجودة معانا في هذا العمل دة بيسعدنا جميعاً، وجود غادة عادل في هذا العمل شيء مهم جدآ لأن غادة فنانة كبيرة وجميلة ومحبوبة، شيماء سيف نجمة جميلة خفيفة الظل، ومي كساب لينا وقفة عندها لأن مي كساب كانت بنتي في هذا المسلسل وهي ممثلة متمكنة قوية جدآ ملتزمة جدآ جدآ جدآ بتدي للممثل اللي قدامها نوع من الإيجابية والطمأنينة".

وتابع سامى مغاورى :"كان ليا الشرف إني اشتغل السنة ديه كمان مع كاتبة مهمة جداً هي الأستاذة هالة خليل، هالة خليل مش مؤلفة دراما عادية إنما هي تملك حس وطني وعندها بعد نظر ولها رؤية وبصيرة سياسية واجتماعية واقتصادية وده بينعكس على شغلها ولما الممثل بيكون شغال في إطار واعي بيستطيع إنه يطور من أدائه ويبقى على نفس مستوى وجهة النظر المقدمة في العمل الفني ويقود هذا العمل المخرج المايسترو الكبير الفنان عمرو عرفة.. يمكن أول مرة اشتغل في مسلسل مع الأستاذ عمرو عرفة لكن في الحقيقة واحب أكد على ده، مهما كان الممثل اللي معاه كبير وصاحب خبرة كان بياخد بأيدة ويضيفله ويقدمه بصورة جديدة الناس ماشافتهاش قبل كده واحب اشكره على ده جداً".

واختتم سامى مغاورى : "انا في الحقيقة مش عايز انسي حد بس بشكر كل العاملين في هذا المسلسل المتميز "أحلام سعيدة" وعلي رأسهم طبعآ شركة العدل جروب والأستاذ جمال العدل المنتج الواعي قائد هذه الكتيبة الفنية الكبيرة وربنا يحققلنا كلنا كل أحلامنا وتبقي أحلام سعيدة وكل سنة وأنتم طيبين وكل عام وانتم بخير".

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب،نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسراوعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سراي عابدين" عام 2014.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها يسرا، و(شيرين) التي تتقمصشخصيتها غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها مي كساب، وهم 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهنالقدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب.