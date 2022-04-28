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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كفاية قرارات مفاجئة.. ائتلاف «تعليم ولادنا» يطالب الوزارة بمراعاة نفسية طلاب الثانوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت رودي نبيل، مؤسس ائتلاف “تعليم ولادنا”، أن هناك حالة من الارتباك والتوتر لدى طلاب مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة وأولياء أمورهم تم رصدها على السوشيال ميديا بسبب القرارات المفاجئة التي تصدر بشكل متتالٍ لتكون كالصدمات على أبنائنا الطلاب قبل فترة قصيرة من امتحانات مرحلة الثانوية العامة.

وقالت مؤسس ائتلاف “تعليم ولادنا”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "طلاب مرحلة الثانوية العامة خلال الأيام الأخيرة تعرضوا لأكثر من قرار صادم من وزارة التربية والتعليم، تمثلت هذه القرارات الصادمة غير المتوقعة في:

- منع دخول الكتاب المدرسي في لجان امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة رغم انعقادها بطريقة الأوبن بوك.

- الاكتفاء بتوزيع ورقة مفاهيم في لجان امتحانات مرحلة الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة لن يتاح للطلاب محتواها قبل موعد الامتحان.

- قرار خوض جزء من الامتحان ورقيا وآخر إلكترونيا لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

- قرار أداء طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين في المدارس غير المجهزة تكنولوجيا في مدارس غير مدارسهم للدخول على السيستم بنجاح.

- قرار إعادة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في حالة عدم تعرضهم لأي مشاكل تقنية خارجة عن إرادتهم في وقت لاحق وليس في نفس اليوم.  

وأضافت مؤسس ائتلاف “تعليم ولادنا”: “أرجو من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراعاة العامل النفسي لطلاب مرحلة الثانوية العامة، لأن أي قرارات مفاجئة لهم قبل الامتحانات تزيد من توترهم”.

وأوضحت مؤسس ائتلاف “تعليم ولادنا”، أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين ستواجههم مشاكل تقنية أثناء الامتحانات الإلكترونية من حقهم أن تكون اللجنة جاهزة بعقد امتحان بديل لهم في نفس اليوم بدلا من التأجيل ليوم آخر بعد انتهاء الامتحانات، لأن المشاكل التقنية الواردة ليس للطالب ذنب فيها وبالتالي لا يجب أن تشكل ضغطا جديدا عليه.   
 

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قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات صفوف الثانوية العامة

قرارات جديدة بشأن الثانوية العامة بصفوفها الثلاثة

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر قرارات جديدة بشأن آلية عقد امتحانات طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام بجمهورية مصر العربية، وطلاب جميع الصفوف الدراسية لامتحانات “أبناؤنا في الخارج” .

وتمثلت قرارات وزير التربية والتعليم التي وصلت اليوم في خطاب رسمي للمديريات التعليمية فيما يلي:  


بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام بالمدارس الرسمية والخاصة 

قرر وزير التربية والتعليم أن الطلاب الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيا (المنتظمين - الخدمات) والذين من المقرر لهم أداء 70%؜ من الامتحان إلكترونيا عن طريق التابلت، إذا تعرض أي منهم أثناء تواجده داخل لجنة الامتحان لأي عائق خارج عن إرادته يحول دون أداء الامتحان إلكترونيا، وفي ضوء محضر إثبات الحالة الموقع من مدير المدرسة ومسئول التطوير التكنولوجي باللجنة، سيعقد لهم امتحان آخر في المواد الأساسية على مدار ٣ أيام بعد نهاية الامتحانات بـ ١٠ أيام على الأكثر، ويحق لهم أداء الامتحان ورقيا في المادة أو المواد التي تعثروا فيها، وذلك على مستوى الإدارة التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم إن الطلاب الذين لهم الحق في أداء الامتحانات إلكترونيا (المنازل - الدمج وغيرهم)، تعقد لهم امتحانات ورقية بالكامل (سواء أسئلة مقالية أو اختيار من متعدد) على مستوى الإدارة التعليمية، ويتولى الموجه الأول لكل مادة وضع الأسئلة. 

وشدد على ضرورة التزام واضعي الأسئلة المقالية ٣٠٪؜ للطلاب الذين يؤدون الامتحان إلكترونيا، مع مراعاة الأوزان النسبية للموضوعات ونواتج التعلم، كما في المواصفات المعتادة. 

وقرر وزير التربية والتعليم أن تعقد امتحانات المواد غير الأساسية والمجالات والمستوى الرفيع ورقيا لجميع الفئات بلجان مؤمنة ومراقبة على مستوى المدرسة، وتعقد الامتحانات تحت إشراف الإدارة التعليمية وبدون ورقة مفاهيم. 

بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 

قرر وزير التربية والتعليم أن يكون امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع (الدين - التربية الوطنية - الاقتصاد والإحصاء) بلجان مراقبة ومؤمنة ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة بنظام البابل شيت وبدون ورقة مفاهيم.

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