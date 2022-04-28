أسما إبراهيم تخطف الأنظار من كواليس "حبر سري"

نشرت الإعلامية أسما إبراهيم، عدة صور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت أسما إبراهيم بفستان أسود قصير واعتمدت مكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن حل الفنان عمرو مصطفى، ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وكشف تفاصيل لأول مرة عن طلب البعض منه بالتوقف عن الغناء، وتحدث عن نصيحة نقيب الموسيقيين هانى شاكر.

بحبها.. عمرو مصطفى : لو مراتي سمحتلي هتجوز نوال الزغبي |فيديو

رد الفنان عمرو مصطفى، على سؤال : " هق قلت لو مكنتش متجوز كنت اتجوزت نوال الزغبي".

وقال خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري، عبر شاشة قناة القاهرة والناس، إنه لم يصرح بهذا الأمر نهائيًا.

ولفت إلى أنه يحب زوجته، معلقًا :" أنا أكثر حد معروف فى العالم إنى بحب مراتي، وأكد أنه متزوج منذ 20 عامًا.