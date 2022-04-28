السيطرة على حريق داخل مخزن إدارة الهرم التعليمية دون إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق اندلع داخل مخزن إدارة الهرم التعليمية، وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن إدارة الهرم التعليمية.

ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتين إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء خلوصي.

وبإجراء التحريات تبين أن الحريق وقع بمدرسة الأهرام الثانوية التجارية بنين بجوار إدارة تجنيد بالرماية.

وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى باقي المجاورات، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.