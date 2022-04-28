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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. اجتماع للتحالف الوطني لبدء تنفيذ خطة الحماية الاجتماعية

صدى البلد

تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عقد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم اجتماعاً عاجلاً للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية والتي تم مدها حتى نهاية عام ٢٠٢٢، وذلك إيمانًا من أعضاء التحالف كافة بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالا للجهود المبذولة في شهر رمضان والتي نجحت في تقديم دعم الي ٨ مليون أسرة بقيمة بلغت ٢ مليار جنية، والتي ركزت في مجملها على تقديم كافة أنواع الدعم الغذائي والنقدي والطبي لمساندة الفئات الأولي بالرعاية على مدار شهر رمضان المبارك.


وقد تم التوافق على تقسيم الجهود في الثمان شهور القادمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي، وذلك بتكلفة تتخطى ٥,٥ مليار جنية من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة في التحالف كلُ طبقاً لخطة عمله السنوية. 

ومن المقرر إن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم ٥ مايو ٢٠٢٢ في ٢٧ محافظة من محافظات الجمهورية.


كما تم الاتفاق علي مستهدفات الفترة القادمة من قبل كافة الأعضاء لرسم خارطة عمل متكاملة الملامح على مستوي ٢٧ محافظة، ومن ثم تم عمل مصفوفة لإجمال هذه الجهود داخل خطة موحدة تركز علي متابعة الدعم الغذائي والنقدي،والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي. 


ومن المتوقع أن يستفيد خلال الثمانية أشهر القادمة ما يزيد عن ٩ مليون أسرة على أن يتم التعزيز على خطة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بإشراك عدد أكبر من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المصرية بهدف  الوصول لمزيد من المواطنين الأكثر احتياجاً ودعم خطط توطين التنمية في كافة محافظات مصر. 


وعلى التوازي اتفق أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على مسودة عمل خاصة بالتعديلات التشريعية المقترحة والتي من شأنها مساندة مؤسسات المجتمع المدني على ممارسة جهودها بشكل أكثر مرونةً وفعالية. كما اتفق أعضاء التحالف أيضا امتثالاً لقرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة بداية فتح حوار سريع بالتعاون مع كل من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك لتقديم ومناقشة تلك المسودة وفتح حوار مجتمعي موسع بصددها خلال الأسابيع القادمة.


يذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم ٢٣ جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات و المؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته ٣٠ إتحاد نوعي و٢٧ اتحاد اقليمي ، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها. 

حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري و مؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة).

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