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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد داش: مسلسل "مين قال" ينقل الواقع ولا يقدم نصائح

احمد داش
احمد داش

أكد الفنان أحمد داش، أن مسلسل “مين قال” الذي يُعرض في رمضان لا يقدم نصائح ولكنه ينقل الواقع.

وأضاف "داش"، "العمل يقدم نموذجًا لمشاكل جيل وأسبابها، فمعنى كلمة “مين قال” عنوان المسلسل، توضح أن وصايا الآباء ليست هى “الصح”، وأفكار الأبناء ليست الخطأ، فـ"مين قال" إن المسار واحد".

وكان قد كشف الفنان أحمد داش عن الأسباب التي حمسته لشخصية شريف بمسلسل مين قال الذي عرض في النصف الأول من الموسم الرمضاني.

وقال "داش" رأيت نفسي في الدور، وفي إصرار شريف، فأنا أيضا حينما أتعلق بشيء أسعى وراءه ولا أتركه إلا بنجاحي فيه، كما أنه يشبهني أيضا في التوتر".

أحمد داش يتحدث عن كواليس مشاركته في مسلسل Moon Knight مع مارفل

أحمد داش عن دوره بمسلسل مين قال: رأيت نفسي في الشخصية


تدور أحداث أحداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانوية العامة ، حيث الخلاف بين الابن والأب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعى الأخير إلى دراسة التجارة .

يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على رأسهم  جمال سليمان - نادين  - أحمد داش -  ديانا هشام.
 

جمال سليمان احمد داش ديانا هشام الفنان احمد داش Moon Knight مسلسل Moon Knight مسلسل مين قال

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