أحمد داش يتحدث عن كواليس مشاركته في مسلسل Moon Knight مع مارفل

تحدث الفنان أحمد داش عن ظهوره الخاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كاشفا عن كواليس تواجده في هذا العمل الضخم.

وقال "داش" في تصريحات ل"صدى البلد":" أنا سعيد جدا بتلك التجربة وأقول للمخرج محمد دياب شرفتنا بالخارج واستقبلت ردود فعل قوية جدا، فالكل فخور بوجود ممثل مصري في مارفل".

وتابع": محمد دياب خرج من مدينة الإسماعيلية، وكان له رحلة كفاح، ووصل حاليا للعمل فى أمريكا، ليصبح اسمًا معروفا فى هوليوود".

وكان الفنان أحمد داش، قد كشف عن الأسباب التي حمسته لشخصية شريف بمسلسل مين قال الذي عرض في النصف الأول من الموسم الرمضاني.

وقال "داش": رأيت نفسي في الدور، وفي إصرار شريف، فأنا أيضا حينما أتعلق بشيء أسعى وراءه ولا أتركه إلا بنجاحي فيه، كما أنه يشبهني أيضا في التوتر".

تدور أحداث مسلسل مين قال حول عائلة مصرية يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانوية العامة ، ثم يدور الخلاف بين الابن والأب بسبب رغبة الأول فى دخول ابنه كلية الهندسة ، بينما يسعى الأخير الى دراسة التجارة .

يقوم ببطولة مسلسل مين قال عدد من الفنانين على رأسهم جمال سليمان - نادين - أحمد داش - ديانا هشام.