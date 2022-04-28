قرار الفيفا بشأن إعادة مباراة مصر والسنغال.. فيديو جراف

أكد عضو بلجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا ” - رفض ذكر اسمه - أن لجنة الانضباط اعتمدت نتيجة مباراة مصر والسنغال التي أقيمت يوم 29 مارس الماضي، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022.

وقال عضو انضباط الفيفا، لـ"صدى البلد"، إنه تم اعتماد نتيجة مباراة الإياب بين مصر والسنغال وتأهل أسود التيرانجا إلى كأس العالم 2022 .

وأضاف، أن لجنة الانضباط استقرت أيضا على حرمان منتخب السنغال من جماهيره من 3 إلى 5 مباريات، مع توقيع عقوبة مالية على الاتحاد السنغالي، بسبب أحداث الشغب الجماهيري التي وقعت في لقاء الإياب.

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