صديقة الجهاز الهضمي ..عشبة شوك الجمل تنمو بشمال سيناء على قطرات الندى

تتميز البيئة المحلية في شمال سيناء بوجود العديد من النباتات العطرية، و الطبية والتي تدخل فى علاج معظم الأمراض، وهى نباتات برية تنمو على مياه الأمطار والسيول وقطرات الندي ، ومن بينها عشبة شوك الجمل والتي تنمو في شمال سيناء، على مياه السيول والأمطار وقطرات الندى.

ويقول المهندس عبد الله الحجاوي رئيس جمعية حماية البيئة بسيناء ، إن العديد من الدراسات العلمية التي أجريت بمعرفة أساتذة الجامعات ،أكدت أن سيناء بها 600 نوع نادر من النباتات الطبية، وهى نباتات برية تنمو على مياه الأمطار والسيول وقطرات الندي ، تستخدم فى علاج معظم الأمراض.



وأضاف ، ان عشبة شوكة الجمل تعيش في المناطق المناطق شبه الجافّة، و شبه جزيرة سيناء والسعوديّة، واغلب مناطق الوطن العربي، وقبرص، وتركيا، واليونان.

وقد سميت العشبة شوك الجمل، وذلك لكثرة الأشواك التي تنمو على سيقانها ، وهي عشبة شوكية دائمة الخضرة فهي تزهر في فصل الرّبيع، وأوائل فصل الصّيف ، وهي نبتة كثير الأشواك له زهر أبيض وأصفر وحبه مستدير.



قال داود الأنطاكي سنة 1008هـ في العاقول: "أنه شوك الجمال، وهو نبت كثير الأشواك له زهر أبيض وأصفر وحبه مستدير ، سائر أجزاء هذا النبات تبرئ البواسير شرباً وبخوراً وطلاءً ولو برمادها".



صديقة للجهاز الهضمي

ولفت الدكتور شعيب فتوح، دكتوراه في أعشاب طبية بشمال سيناء، ان للعشبة العديد من الاستخدامات الطبية الشعبية المتعددة ، كما انتهت الدراسات العلمية التي أجرتها المعاهد والمراكز الطبية، الي انها تعالج الروماتيزم، وذلك بدهن المفاصل والعضلات بالزيوت الموجودة في الأوراق .

كما ان العشبة صديقة للجهاز الهضمي حيث تعالج اضطراباته من “عسر الهضم، الإمساك، تحسين عملية الهضم، الإنتفاخ، تجمع الغازات، فهي تخفف نوبات القولون العصبي. وتعمل كملين طبيعي للأمعاء ، وعلاج للإمساك المزمن، والذي يعاني منه الكثير من الأشخاص. وتعمل كمطهر للأمعاء، والمسالك البوليّة من البكتيريا.

وتعالج البواسير بشكل موضعي، من خلال عمل ضمادات منها ووضعها على البواسير ، وتعالج كذلك حصوات الكلى، عن طريق تناول مغلي العشبة لعدة مرات وتخلص المرارة من الحصوات.

الصداع النصفي



كما أنها تخفف الصداع النصفي، وذلك عن طريق غلي العشبة ، و استنشاق البخار المتصاعد ،و تنشط عضلة القلب، و تعالج بعض الأمراض الجلديّة، مثل الأكزيما والجروح.

ومغلي العشبة يخفف من التهاب اللوزتين والحلق، من خلال وضع بضع قطرات منها في الأذن. وهي مضاد حيوي للجسم.، كما تعالج التسمم الناتج عن الفطريات..

وتعتبر نبات داعم للتخلص من التدخين أو حتى شرب الكحول والمشروبات الروحية. كما ان العشبة تكسب البشرة نضارة، وتخفيف الالتهابات والبثور وحب الشباب”.

ويجب قبل استعمال أي نوع من الأعشاب الطبية استشارة الطبيب، وخاصة إذا كان الشخص يعاني من الأمراض، حتى لا تحدث آثار جانبيّة.



وطالب بإنشاء معهد لبحوث النباتات الطبية يستوعب الباحثين من كليات الصيدلة و العلوم ، والعلوم البيئية الزراعية تفعيل قيمتها العلمية من خلال منظومة علمية متكاملة لدراسة البيئات الطبيعية لهذه النباتات والمواد الفعالة المستخلصة منها واستخدامها في العلاج .

