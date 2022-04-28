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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الشرقية: إعدام 2.4 طن أغذية فاسدة وإغلاق 16 منشأة مخالفة

مواد غذائية
مواد غذائية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، تزامناً مع احتفالات عيد الربيع وقرب حلول عيد الفطر المبارك، وضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة.

 

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام ٢ طن، ٤٣٦ كجم أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق ١٦ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم تحرير عدد ٧١ محضر شرطة، وسحب ١٢٨ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور علي ١٠٣ منشآت غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق.

 

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وأكد "مسعود" استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، يومياً لضبط سوق الغذاء، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمديرة إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وجميع مراقبي ومفتشي الأغذية بالمحافظة، وجميع المشاركين في هذا العمل، على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

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