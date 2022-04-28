للمرة الثانية.. أسرة رئيس وزراء إسرائيل تتلقى رسالة تهديد بداخلها رصاصة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، تلقت للمرة الثانية في غضون 48 ساعة، رسالة تهديد في داخلها رصاصة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الرسالة أرسلت على ما يبدو من شخص معروف لدى عائلة نفتالي بينيت.

وأشارت إلى أن الشخص الذي وجه الرسالة يبدو أنه استغرق وقتا في جمع المعلومات عن عائلة رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأضافت أنه من المحتمل أن لا يكون مرسل الرسالة الثانية نفس الشخص الذي وجه رسالة التهديد الأولى.

وأوضحت "القناة 12" أن الرسالة الثانية تم توجيهها إلى نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي يوني بينيت (17 عاما) في رعنانا شمال تل أبيب.

كما أفادت صحيفة "هاآرتس" بأن الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" على علم بأمر الرسالة الجديدة، لكن لم ينشرا بيانا بشأنها حتى الآن، كما لم يصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا هو الآخر.

وأكدت الشرطة أن أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي تلقت تهديدا بالقتل ورصاصة بالبريد للمرة الثانية هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن الرسالة الأولى تم توجيهها إلى والدته جيلات بينيت.