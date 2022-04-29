ريهام سعيد: قربي من ربنا غيرني 360 درجة.. وميار الببلاوي تصرخ على الهواء

عرض برنامج "سابع سما"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، مجموعة من أفضل المقاطع النارية من الموسم الأول، والتي كان من ضمنها استضافة كلا من، الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ميار الببلاوي.



وقالت "ميار الببلاوي"، إن قربها من الله غير فيها الكثير، معقبه: "غير فيا 360 درجة، وغير فيا تعاملي مع الناس والأماكن التي كنت أذهب إليها".



وأضافت: "أختي مش راضية تسامحني منذ أن اتهمتها بالردة، ومش عايزه تصفي من ناحيتي، رغم أني أحب أخوتي كثيرا"، لافته: "جوز أختي توفي وهو زعلان مني".



وأشارت: "لما قولت الكلمة لأختي كانت وجهة نظري أن تلبس الحجاب وتقلعه مرة أخرى كان عمل كبير ولم أستوعبه".



وانهارت الفنانة ميار الببلاوي على الهواء، عقب عرض مشهد تمثيل لها قبل الاعتزال، معقبه: "مش عايزه أفتكر تاريخي الأسود أبوس ايديك".



وعلقت الإعلامية "راغدة شلهوب"، قائله: "أنا لم أعرض المشهد للجمهور أنا وأنتي فقط اللي شاهد المشهد"، لترد "الببلاوي"، قائله: "علشان ابني".



وأضافت الفنانة ميار الببلاوي،: "دي آخر حاجة كنت أفتكر أنكم تعرضوها نفسي الأعمال دي تتحرق"، لافته: "حاولت أحذف الفيديو من على جوجل وأرسلت لإدارة جوجل، وممكن أدفع عمري كله علشان أحذف هذا الفيديو".



وقالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الإعلامي عمرو أديب، "كنت بلجأله عشان كنت بعتبره كبير المهنة وهو كذا مرة اداني فرصة، ولكنه عمره ما عض فيا زي ناس تانية في اول مشكلة كانوا بيقطعوا فيا.



وأضافت ريهام سعيد، خلال لقاء لها لبرنامج “سابع سما"، عبر فضائية “النهار”، ان "الإعلامي باسم يوسف ظالم ومعندوش ضمير ودمر حياتي".



وأشارت الإعلامية ريهام سعيد، إلى أن إن "جمال العدل بحبه أوي لأن سامى العدل كان صاحبي اوي وكنت بحب أتعامل معاه وهما أعظم ناس في المجال"، مضيفه أن جورج قرداحي انا اتصدمت فيه كمشاهدة، مؤكدة أن اللبنانيين لهم ذوق عالي وكان بيطلع مثقف وشاعر ولغة عربية".



وتابعت ريهام سعيد، أن جورج قرداحي "قال قبل كدة هيديني بالجزمة ومينفعش كان يقول كدة وانا استحملت كتير أوي ، فكان لا بد من وجود لغة حوار عشان مينفعش اللغة دي خاصة أن ابنى عنده 24 سنة ولي زوج".



وتحدثت "ريهام سعيد"، عن أزمتها مع حسن شاكوش، قائله: "حسن شاكوش انزله سابع أرض بسبب القضية بتاعة السنة دي ووصلنا أنه اتنازل عن القضية وانا لسة متمسكة بيها"، لافته: "كنت ببرنامج شيخ الحارة قلت أنه زعلانه منه عشان مجاش حفلة أولادي ومعيبتش في غناه ولا شخصيته ولا اخلاقه"؟



وأشارت ريهام سعيد إلى أن حسن شاكوش قال أن الحلفة اللى علمتها لولاي كان فيها حاجات غلط

والكلمة دي كان معناها وحش لأولادي.



