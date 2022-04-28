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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشمل مكافحة العدوى.. ختام الدورة التدريبية على مهارات التواصل بصحة الدقهلية

ختام التدريب
ختام التدريب

اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية في الإدارة على أعمال الشئون اللوجستية ومهارات التواصل مع المرضى بقاعة الاجتماعات والتى عقدت من الأحد الموافق 17 أبريل 2022 وحتى اليوم الخميس  لمدة 6 أيام على مدار أسبوعين. 

 

جاء ختام الفعاليات بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية و حضور مدير عام العلاجي الدكتورة هبه الشريف ومقرر الدورة الدكتور أحمد البيلي ومنسقي الدورة وعدد من قيادات المديرية وحضور اكثر من 60 متدربا من مساعدي مديري المستشفيات للشئون اللوجستية والامداد وعدد من الكوادر الشابة بالمستشفيات والمكلفين كمسئولين لخدمة المواطنين بمستشفيات الدقهلية. 

 

 ومن جانبه أكد وكيل الوزارة أهمية تكرار مثل هذه النوعية من الدورات والتي تهدف إلى رفع المستوي الإداري للقيادات الحالية واعداد الصف الثاني من الكوادر المستقبلية. 

 

فيما اشتملت الدورة علي عدد من المحاضرات الخاصة بلوائح المستشفيات وإجراءات وعقود الصيانة والإجراءات الإدارية لتوفير المستلزمات والشراء والأعمال المخزنية والأخطاء القانونية الشائعة والموازنة وبنود الميزانية وإجراءات الجودة ومكافحة العدوى وكيفية بناء الفريق والعمل بروح الفريق . 

 

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لكل العاملين على نجاح الدورة التدريبية والحضور لحرصهم على الاستفادة من كل ماهو جديد من الخبرات الإدارية لتقديم الخدمة المثلى للمريض.

 

و في نهاية الدورة التدريبية قام وكيل الوزارة بتوزيع الشهادات على جميع الحضور متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

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صحة الدقهلية المستشفيات المواطنين وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

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