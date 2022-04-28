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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر للفتوى والشباب والرياضة يواصلان جهودهما التوعوية بالمحافظات في رمضان

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

تتواصل جهود وأنشطة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بعدد من البرامج المتنوعة فى كافة المحافظات، حيث أقيم على مدار الأيام الماضية عدد من الندوات  والأمسيات الرمضانية شملت محافظات المنوفية والقليوبية وبورسعيد.


التوعية الأسرية بالمحافظات في رمضان 


وشملت الندوات عددًا من مراكز الشباب بمديريات الشباب والرياضة بهذه المحافظات.

وتناولت الندوات عددًا من المحاور التوعوية المهمة، كان أبرزها:

- مفهوم القدوة الحسنة عند المسلم وأهميتها. 
- شمائل سيدنا النبي ﷺ التي يجب أن يقتدي بها المسلم. 
- أصحاب النبي ﷺ واقتداؤهم بسيد الخلق ﷺ.

وتأتي هذه الجهود الفاعلة في إطار التعاون المشترك والمستمر بين الأزهر الشريف ويمثله مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ومؤسسات الدولة وهيئاتها للحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه وتقدمه، إضافة إلى العمل على تحقيق أهداف خطة الدولة النصرية للتنمية المستدامة 2030م.

 

الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وزارة الشباب والرياضة توعية الأسرية الندوات والأمسيات الرمضانية القدوة الحسنة

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