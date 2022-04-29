بسبب شقيقتها .. عروس تقضي ليلتها الأولى في المستشفى

لم تتمكن عروس من إستكمال حفل زفافها و قضت ليلتها الأولى في المستشفى، و ذلك بعد إصابة شقيقتها بإغماء أثناء حفل الزفاف بعد أن فقدت وعيها نتيجة إرهاقها مع شقيقتها العروس طيلة اليوم .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ديلي ستار”، فإن عريس بالغ من العمر 28 عاما، روى اغرب موقف قد يمر به عريس في يوم زفافه .

قال الشاب العشريني، إن ليلته الأولى في الحياة الزوجية أمضاها وحيدا في المنزل، و ذلك بعد أن قررت زوجته أن تمكث برفقة شقيقتها في المستشفى عقب إصابتها بالإغماء .

أوضح الشاب في ذكرى زواجه الثالث، أنه تعرض لموقف لا يحسد عليه في ليلة زفاف، فقد غادرت زوجته حفل الزفاف عقب إتمام مراسم عقد القران بسبب إصابة شقيقتها بالإغماء و سقوطها أثناء الزفاف، و نظرا لأن والد و والدة العروس متوفيان فكانت حريصة أن تبقى برفقة شقيقتها حتى تطمئن على صحتها .

جدير بالذكر أن العروس عادت إلى منزلها في صباح اليوم التالي بكل هدوء عقب اطمئنانها على شقيقتها حينما استيقظت في المستشفى و استقرت حالتها الصحية .