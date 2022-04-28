20 لاعبا في قائمة فريق البنك الأهلي لمواجهة إنبي غدا

اختار خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي قائمة الفريق لمواجهة إنبي ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غداً الجمعة ويستضيفها استاد بتروسبورت في التاسعة والنصف مساء.. وجاءت القائمة علي النحو التالي:



محمود الزنفلي - أحمد صبحي

أمير مدحت - محمد دبش - أحمد ياسين - إبراهيم السيد- عاصم صلاح - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - محمد لعبة - معروف يوسف - أحمد سعيد - محمد حامد - أحمد ياسر - محمد هلال - موسي دياوارا - محمد بسيوني - كريم بامبو - اسامة فيصل - ناصر منسي