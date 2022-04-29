تعتبر ساندوتشات البطاطس السوري من الوجبات المميزة التي يعشقها كثيرون وتقدم علي العشاء او علي الغداء ولذلك نقدم لك طريقة عمل ساندوتشات البطاطس السوري

مقادير

بطاطس مغسولة ومقطعة اصابع.

ثومية.

كاتشب.

مخلل خيار مقطع شرائح.

عيش سوري.

طريقة عمل ساندوتشات البطاطس السوري بالمنزل

تقلى البطاطس في زيت غزير وتوضع جانبًا.

يوضع العيش السوري مفرودًا وتفرد به ملعقتين من الثومية.

توضع شرائح الخيار ثم البطاطس ويرش بالكاتشب.

يتم لف الساندوتش ويتم وضعه على طاسة مفرودة ويضغط عليه لكي يصبح العيش مقرمشات.

يلف في ورق فويل أو زبده ليكون ساخنًا ويقدم مع مشروب في العشاء.

